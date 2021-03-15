Afganistan hükümeti Rusya ve Türkiye'deki barış görüşmelerine katılacak

Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdallah Moheb, Afganistan hükümetinin iki barış konferansına katılacağını söyledi. Konferanslardan ilki 18 Mart tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da, ikincisi Nisan ayında Türkiye başkenti Ankara'da gerçekleştirilecek.

Afganistan İçişleri Bakanı Mesut Endrebi ve istihbarat şefi Ahmed Dia Serrac ile başkent Kabil'de ortak basın toplantısı düzenleyen Moheb, hükümetin ülkedeki çatışmaları sona erdirmek için yapılan tüm çalışmalara dahil olacağını söyledi. Moheb, hükümetin Taliban'la müzakere sürecinde Rusya'daki ve Türkiye'deki konferanslara katılacağını kaydetti.

Moheb, Afganistan hükümetinin söz konusu konferanslara hangi düzeyde katılacağını Dışişleri Bakanlığı'nın Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi'yle yapacağı ortak çalışmayla belirleneceğini aktardı. Moheb, burada belirleyici olacak şeyin diğer ülkelerin ve Taliban'ın katılım düzeyi olacağını kaydetti.

'ABD'nin teklifi çözüm değil'

ABD'nin barış görüşmeleri kapsamında Afganistan'da koalisyon veya geçici hükümet kurulması yönündeki teklifini değerlendiren Moheb, ABD'nin bu teklifinin bir çözüm olmadığını, hükümetin çatışmaları durdurmak için Taliban'la kalıcı bir çözüm arayışında olduğunu vurguladı.

Öte yandan, eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin ofisinden yapılan açıklamada, Karzai'nin Rusya'nın Afganistan özel temsilcisi tarafından Moskova'da gerçekleştirilecek konferansa davet edildiğini ve Karzai'nin bu tekliften memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Taliban da, Moskova ve Ankara'da gerçekleştirilecek konferanslara katılımı değerlendirdiklerini bildirdi.