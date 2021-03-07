ABD, Afganistan-Taliban görüşmelerine Türkiye'nin ev sahipliği yapmasını istedi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye yazdığı mektupta, önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin Taliban ile Afganistan hükümeti arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmasını isteyeceğini belirtti.

Afgan resmi haber ajansı Tolo'nun yayımladığı mektupta, Blinken, Gani'ye "Türkiye hükümetinden bir barış anlaşmasını son haline getirmek için önümüzdeki haftalarda iki tarafın da katılacağı üst-düzey bir toplantıya ev sahipliği yapmasını isteyeceğiz" dedi. Blinken Gani'yi veya yetkilendireceği kişileri bu toplantıya katılmaya çağırdı.

Blinken mektubunda ayrıca ABD'nin 1 Mayıs'ta Afganistan'dan tam çekilme dahil "tüm seçenekleri" değerlendirdiğini kaydetti.

ABD'nin, Taliban ile 29 Şubat 2020'de anlaşmaya varmasının ardından Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki müzakereler başlamıştı. Tartışmalı şekilde sonuçlanan müzakerelerin birinci aşamasının tamamlanmasının ardından ikinci aşamasına geçilmişti. Ele alınacak konuların belirsizliği nedeniyle görüşmelere 14 Aralık'ta ara verilmiş, 6 Ocak'ta tekrar başlanmıştı.