Adıyaman Belediye Başkanı ‘hastanelerimiz doldu’, Kastamonu Valisi ‘limitlerimiz dolmak üzere’ dedi

Covid-19 vaka sayıları son iki gündür yeniden binin üzerine çıkarken illerdeki yetkililerden hastane ve yoğun bakım servislerinin dolduğuna ilişkin resmi açıklamalar da gelmeye başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kentteki vakaların arttığını belirterek hastanelerin ve yoğun bakım servislerinin dolduğunu açıkladı.

Kılınç, Twitter hesabından paylaştığı videoda "Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda bugün 81 ilde yapılan koronavirüs denetimine katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise "Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı" dedi.

Vali Çakır “Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

Ankara Tabip Odası iki gün önce yaptığı açıklamada başkentteki pandemi hastanelerindeki yoğun bakım servislerinin yüzde 100 doluluk oranıyla hizmet verdiğini bildirmişti. Odanın açıklamasında "Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir" denilmişti.