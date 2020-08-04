AKP 'başardı': İşte vakalarda yaşanan artışı ortaya koyan belge

AKP'nin vakaların tüm hızıyla devam ettiği günlerde patronları düşünerek aldığı erken normalleşme kararı, salgının iyice kontrolden çıkmasını sağladı.

Bu sabah Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastanelere gönderdiği bir genelge, gelinen noktayı özetler nitelikte.

Ankara'da vaka sayılarında ülke genelinde olduğu gibi bir patlama yaşandığını ortaya koyan genelge, hastanelerdeki salgın önlemlerinde başa dönüşe işaret ediyor.

Hastanelerin klinik servis yatağı sayısının en az yüzde 50'sinin ve boşta bulunan tüm yoğun bakım yataklarının Covid-19 hastalarına ayrılmasının talep edildiği genelge, elektif cerrahi vaka alımlarının ve elektif dahili yatışların ikinci bir talimata kadar ertelenmesini de istiyor.

Genelgede ayrıca hastanelere ilişkin yapılan salgın düzenlemelerine ilişkin de önemli kararlar yer aldı.

İşte söz konusu genelge

'Vakalar arttı, yoğun bakımda sıkıntılar başladı'

Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut, "Ankara'da şu an yer olmadığı için sedyede bekletilen hastalar var. Beş hastaneye daha yazı gitti Covid hastalarına bakılması için. Sadece Ankara'da Covid şüpheli bin hasta var. Vakalar arttı, yoğun bakımlarda sıkıntılar başladı" açıklamasında bulundu.