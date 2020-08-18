ABD'nin para babalarında ibre bu sefer demokratlardan yana

ABD’de finans sermayedarlarından Demokratların seçim kampanyasına aktarılan destek son 10 yıldır ilk kez Cumhuriyetçilere aktarılan desteği aştı.

ABD siyasetindeki para akışını ve lobicilik faaliyetlerini izleyen Center for Responsive Politics adlı kuruluşa göre Wall Street’teki para sahipleri bu kez tercihlerini Biden’dan yana kullanıyor.

Merkezin verilerine göre 30 Haziran itibariyle güvenlik firmaları, bankalar, emlak şirketleri ve bunların çalışanları tarafından siyasetçilere yapılan bağışların miktarı 800 milyon dolar oldu. Bu miktarın yarısından biraz fazlası ise Demokratlara gitti.

Merkezin araştırma direktörü Sarah Bryner, Demokrat Parti adayı Joe Biden hakkında finans sektörünün “özellikle korkacağı bir kişi değil” dedi ve ekledi “Bence Trump oldukça öngörülemez olabilirken, Biden'ın daha ılımlı etkisi olacağını umuyorlar.”

NPR’de yer alan habere göre, ABD’de başkan adaylarına en yüksek bağışı yapan finans sektörü Trump’ı da tam olarak gözden çıkarmış değil.

Örneğin Blackstone Group CEO’su Stephen A. Schwarzman ve komisyoncu Charles Schwab’ın yüksek miktarlarda bağış yaptığı görülüyor. Ancak Cumhuriyetçilerin sadık destekçilerinden Renaissance Technologies’in patronu Robert Mercer’ın bu kez yaptığı bağış miktarının çok azaldığı belirtiliyor.

2016’daki seçimlerde Hillary Clinton’un bağış kampanyasını yürüten Signum Global Advisers’ın başkanı Charles Myers ise 4 yıl içinde Demokratlara verilen destek miktarının arttığını belirtiyor: “100 bin dolarlık, 250 bin dolarlık çek yazıyorlar. Bu dört yıl önce sıradışıydı. Bugün bu örnekleri çok görüyoruz."

Myers’a göre ABD’de parayı elinde tutanlar Beyaz Saray’ın öngörülemezliğinden bıkmışlar. Myers “İnsanlar yoruldular. Orta ve uzun vadeli sermaye dağılımı kararları almak zor çünkü Beyaz Saray’ın ne yapacağını asla bilemiyorsunuz” diyor.

Geçmişte Cumhuriyetçi partinin bağışçılarından olan yüksek riskli yatırım fonu şirketi Whitebox Advisors’ın kurucusu Andrew Redleaf ise bu yıl Trump karşıtı muhafazakarları temsil eden Lincoln Project’e para bağışlamış. Redleaf Trumpçı olmayan bir Cumhuriyetçi parti içinde yer almak istediğini söylüyor. Demokratlara temkinli yaklaşan Redleaf, Biden’a ise özel bir sempati beslemiyor.