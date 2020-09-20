ABD Tiktok yasağını bir hafta erteliyor

ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli ByteDance şirketine ait video uygulaması TikTok’un indirilmesine yönelik yasağın bir hafta erteleneceğini duyurdu.

Duyuru ABD Başkanı Donald Trump’ın TikTok’un ABD’li şirketler Oracle ve Walmart ile ortaklık anlaşmasına sıcak baktığını açıklamasının ardından geldi.

ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül 'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok uygulamasına ilişkin yasağın 27 Eylül'e erteleneceğini bildirdi. Bakanlık, iki gün önce "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.