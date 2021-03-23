ABD sınırında göçmen çocuklar kötü koşullarda barınmaya devam ediyor

ABD'de Meksika sınırında bulunan göçmen çocukların çok kötü şartlarda barındığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Temsilciler Meclisi'nin Teksaslı Demokrat üyesi Henry Cuellar, söz konusu görüntüleri Cuma günü kamuoyuna sundu. Fotoğraflarda, ebeveynsiz ABD sınırını geçen göçmen çocukların, Teksas'taki barınma tesislerinde plastik örtüyle çevrili kalabalık odalarda kaldığı görülüyor.

ABD'li haber sitesi Axios'a konuşan Cuellar, göçmen çocukların Teksas'ın Donna kentindeki tesislerde "korkunç koşullarda" barındıklarını söyledi. Cuellar, tesislerde 260 kişilik "bölmelerin" olduğunu, ancak bir bölmeye 400 çocuğun yerleştirildiğini söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu fotoğraflar, sınırdaki tesislerin göçmen çocuklar için uygun bir yer olmadığını gösterdi. Bu sorunu çözmeye odaklanıyoruz" dedi.

Biden, göreve geldiği dönemde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarını eleştirerek, kendisinin, göçmen çocukları ailelerinden ayıran "sıfır tolerans" politikasını benimsemeyeceklerini söylemişti.