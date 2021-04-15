8 yıl sonra: Türkiye'den Mısır'a heyet gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'den Mısır'a bir heyet gideceğini belirtirken gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Mısır ile 8 yıl sonra başlayan temaslar üzerine konuşan Çavuşoğlu, “Birbirimizin Ramazan ayını tebrik ettik. Mısır tarafı Mayıs ayının ilk haftası Türkiye’den bir heyeti ülkelerine davet etti. Aramızdaki şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir. Mısır İslam dünyası için, Afrika için, Filistin herkes için önemli bir ülke. Mısır'ın istikrarı ve refahı herkes için önemli” dedi.

Karadeniz'deki gerilim

Bakan yardımcıları düzeyinde bir heyetin Mısır'a gideceğini açıklayan Çavuşoğlu, ABD'nin savaş gemilerini göndermekten vazgeçmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Elbette Karadeniz'in bir barış denizi olmasını istiyoruz. Tüm kıyıdaş ülkelerin bir araya gelerek deniz yetki alanlarını belirlenmesi konusunda vardığı bir mutabakat var. İstenilirse Karadeniz barış denizine dönüştürülebilir. Biz bunu savunuyoruz. Halihazırda Ukrayna - Rusya gerginliği buna engel oluyor" dedi.

"Bizim Türkiye olarak hem Rusya hem de Ukrayna ile ilişkilerimiz gayet iyi. Biz sorunların barışçıl yoldan çözülmesi için iki ülkeye de aynı telkinlerde bulunuyoruz. Türkiye'nin tavrı bellidir. Biz yumuşamadan memnunuz. Eğer diplomasi olarak adımlar atılırsa memnun oluruz" diyen Çavuşoğlu, "ABD gemileri bugün boğazdan geçmezse 15 günlük bildirim süresi yeniden başlar. Kıyıdaş olmayan ülkeler 15 gün önceden bildirmesi gerekiyor. ABD bize dün sözlü olarak geçişleri iptal ettiğini söyledi. Henüz yazılı bir nota gelmedi" şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya ile Türkiye arasında birçok ilişki var, ticaret hacmi, enerji işbirliği, yatırımlar gibi. Bazen karşı tarafta olduğumuz konularda bile ortak noktada buluşabiliyoruz. Biz iki ülke tarafında taraf tutmuyoruz. Bizim tavrımız açık, dengeli ve yapıcı" derken, "Biz montrö anlaşmasını harfiyen uyguluyoruz. Bundan ne Rusya'nın ne başkasının bir endişesinin olmaması lazım" şeklinde konuştu.