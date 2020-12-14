5GYobaz: Dilipak'ın aşı karşıtı platformu Covid önlemlerine karşı

Koronavirüsle ilgili bilinen en bilim dışı yorumu 5GVirüs Platformuyla Türkiye'de örgütleyenler "aşı karşıtı miting" hakkında bir açıklama yaptılar ve bu eylemle sokağa çıkmanın aşı karşıtlarına karşı yapılmış bir provokasyon olduğunu iddia ettiler.

Her yer komple komplo

Koronavirüs'ün 5G'den kaynaklandığını iddia eden aşı karşıtı 5GVirüs Platformu, bugün yaptığı açıklamada kendilerinin Çağlayan'da bir aşı karşıtı eyleme çağrıldıklarını ama bunun aslında kendilerini sokağa çıkartmak için düzenlenen bir komplo olduğunu iddia etti.

Tanınmış kenevir tüketimi savunucusu ve komplo teorisyeni Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın da öncü kadrosunda yer aldığı 5GVirüs adlı komplo teorisi platformunun açıklamasında "Bir tane olumsuz eleştiri almadık" iddiası yer alırken tedbirler konusunda şöyle denildi:

"Alınan tedbirlerin hiçbirisini, doğru ve yasal bulmuyoruz. Aşı konusu da bilimin veya aşı ve ilaçlar da uygulanan hiçbir prosedürün yerine getirilmeden, özellikle insanlar üzerinde en az 30 bin Faz3 çalışması yapılmadan gündeme gelmesi de kabul edilecek bir durum değildir."

Komplo teorisi platformu "DSÖ ve onların peşinden giden bilim adamlarının yaptığı hatalar sosyal medyada alay konusu olmakta ve aldıkları önlemler ile uygulamalara bir çok ülkede davalar açılmaktadır" sözleriyle kendi savundukları görüşlerin kabul gördüğü iddiasının altını çizdi.

Abdurrahman Dilipak ve Muammer Karabulut imzası bulunan açıklamada dünyadaki pandemi önlemlerine ilişkin "Herşeyden önce yaşadıklarımız küresel bir darbedir. DSÖ üzerinden yapılan operasyon ülkelerin Sağlık Bakanlıkları ve sağlık birimleri adete, 'emir komut zinciri' içinde yürütülmektedir" denirken AKP hükümetinin uygulamaları bu suçlamalardan azade tutuldu. Dilipak, "Ne yazık ki ülkemizde, çaresiz ve zorunlu olarak uluslararası sorumluluklar çerçevesinde hareket etmektedir" diyerek Türkiye'nin pandemi önlemlerini uygulamaya "mecbur" bırakıldığını ima etti.