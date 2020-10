'Aşılar ancak yaygın kullanılırsa etkili olur'

Grip aşıları neden her yıl yenileniyor?

Bir aşının her zaman kalıcı antikorlar üretmeyebileceğini söylediniz. Bir de aşının "muhatabı" olan virüsün evrimi var. Grip aşılarının her yıl yenilenmesi ya da her yıl tekrar aşı olmamız bunlarla mı ilgili?

Grip aşısı kuzey yarım kürede her sonbahar gündeme gelen, üzerinde çok fazla spekülasyon yapılan bir konudur. Herşeyden önce şu bilgiyi yinelemek yararlı olacaktır: grip aşısı size pandemi etkeni olan SARS-CoV-2’ye karşı korumaz; ikisi ayrı virüslerdir ve aralarında herhangi bir çapraz koruma söz konusu değildir. Peki bu süreçte Grip aşısı neden gündemde? Bu aşının yaşamakta olduğumuz dönemde iki dolaylı yararı olacaktır. Birincisi COVID-19 nedeni ile zaten çok yoğun olan hastanelere ek olarak grip hastalarının da başvurmasını önlemek için; bir de aynı kişiye SARS-CoV-2 ile birlikte grip etkeni olan Influenza virüsleri bulaşır ise, her iki etkenin birlikte oluşturacakları klinik tablonun ağır seyretmesinden korkulduğu için.

Bu arada COVID-19 ‘a karşı alınan önlemlerden maske kullanımı ve fiziksel mesafe uygulamalarının Influenza virüsünün dağılımına etkisi sonucu, 2020 yılı sonbaharında grip aktivitesinin kısmen de olsa önceki yıllardan daha hafif seyretmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Grip aşısının özellikleri, uygulama önerileri ve etkisi çok tartışılan bir konudur. (Örneğin “ben grip aşısı oldum ve buna bağlı olarak gribe yakalandım” diyenlere rastlıyoruz. Ülkemizde kullanılan grip aşıları ölü aşılardır ve enfeksiyona neden olamazlar. Bunun olması için “ölü virüsün”, canlanması lazımdır ve bu da pek mümkün değildir !). Peki Grip aşıları etkilimidir ve neden risk gruplarının her yıl aşılanması önerilir? Herşeyden önce grip aşısının özellikle bu enfeksiyon için risk taşıyan kişilere (yaşlılar, sağlık çalışanları, gebeler, kronik -süregen- hastalığı olanlar gibi) uygulanması önerilmektedir. Bu özellikteki bireylerin aşılanması ile hastalıktan korunmaları, aşılanmalarına rağmen enfekte olsalar bile hastalığı hafif geçirmeleri hedeflenmektedir. Grip aşısının etkisi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir; bu faktörlerden en sık dile getirilen konu aşının içinde bulunan ve o sezon dolaşıma giren virüs tipinin örtüşmesidir. Bu konu gündeme geldiğinde aşıdaki ve dolaşımdaki virüslerin uyumsuzluğu söz konusu olduğunda aşının tamamen etkisiz kalacağından bahsedilir. Ancak grip aşılarında Influenza A/H1N1 ve H3N2 antijenik tiplerinin bulunduğunu; insanlara adapte olmuş ve yine insanlarda mevsimsel gribe yol açan bu iki tipe karşı aşılama yapıldığını biliyoruz. Örneğin H3N2 virüslerini ele alır isek, H3N2/HongKong antijenik alt-tipi dolaşımda iken, eğer aşı içinde H3N2/Kansas alt-tipi var ise, aşının %80’lerde olan etkinliği, %60’lara düşer, tamamen ortadan kalkmaz. Peki bu durumda neden her yıl aşılanma önerilmektedir? Bu sorunun yanıtı grip aşılarının koruyuculuğunun göreceli olarak kısa sürmesindendir. Kızamık hastalığını ele alalım: çocukların kızamık geçirdikten sonra iyileşerek ömür boyu bağışıklık kazandıklarını biliyoruz; benzer şeklide uygun aşılama ile kazanılan kızamık bağışıklığı ömür boyu kalıcıdır. Ama grip öyle mi? Bir kez grip geçiren, aynı yıl içinde ikinci kez ya da (çok şanssız biri ise) defalarca gribe yakalanabilir; bu durumun aşıya yansıması ise, grip aşısı koruyuculuğunun 8-10 ay süreli olmasını beraberinde getirmektedir.

Grip örneğinde olduğu gibi, her enfeksiyon hastalığı etkeninin benzer bağışıklık sağlamadığı; bununla ilintili olarak aşılarının koruyuculuk süresinin de aynı olmayacağı açıktır.