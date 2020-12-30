'51 gün oldu, Berat Albayrak nerede?'

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden sosyal medyadan yaptığı bir açıklamayla istifa eden Berat Albayrak'tan o günden bu yana tek ses çıkmadı.

Nerede olduğuna ilişkin de bilgi bulunmayan Albayrak'a ilişkin bir açıklama yapan eski AKP'li vekil Selçuk Özdağ, "Albayrak nerede?" diye sordu.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, "51 GÜN OLDU Evet tam ellibir gün önce bu ülkenin en kudretli ikinci adamı idi. Ülkenin 130 milyar doları hiç edilirken müjdeler veriyordu. Sadece bir bakan da değildi, CB damadı idi. Sonra bir gece yarısı aniden kayboldu. Siyasi ve insani olarak soruyorum:B. Albayrak nerede?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da konuyu gündeme getirerek, "Boşalan hazineden sonra kaybolan bir damat var. 128 miyar dolar kayıp, damat da kayıp. Damat nerede? Bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanlığı, öncesinde Enerji Bakanlığı yapmış bir kimsenin istifa ettikten sonra nerede olduğunu bilmek siyasette şeffaflığın da bir gereğidir. Sağlık sorunu var ise Allah'tan acil şifa dilerim. Ama devletin hazinesi ve maliyesinin teslim edildiği bir damat istifa edip orta yerden kaybolmuşsa bu kayıptır. Bu kaybın da bulunması lazım" ifadesini kullandı.