İletişim Başkanlığı: Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'ndaki görevi sona erdi

İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun üyeliğe atandığı belirtildi.

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Varlık Fonu'nda Albayrak'ın yerine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun Bilal Erdoğan'la aynı okuldan Anadolu Kartal İmam Hatip Lisesi'nden mezun.

Dağlıoğlu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği de yaptı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu Dağlıoğlu, daha önce Başbakanlık’ta Yatırım Ajansı Başkan Yardımcılığı’nda bulundu. Yine aynı kurumda Kamu-Özel Sektör İş Birliği Daire Başkanliğı görevi yaptı.



Ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı Başkan Yardımcısı oldu.