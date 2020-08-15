'Yoğun bakımlar dolu, önlemler yetersiz'

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’daki Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) vakaların arttığını, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Manisa’da hastanelerin dolu olduğunu belirten Bakırlıoğlu, “Sağlık çalışanları patlama noktasına geldi. Bazı doktorlar, bu yükü kaldıramadıklarından emeklilik istedi” dedi. Bakırlıoğlu, işçilerin koronavirüse (Covid-19) yakalanma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek “Covid-19 insan ayırt etmiyor, herkese eşit davranıyor diyorlardı. Covid-19 herkese eşit davranmıyor. Bundan en fazla mağdur olan çalışanlar oldu” diye konuştu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, kentte sanayi bölgesinde olan ilçeler ile madencilik yapılan Soma’da, vaka sayılarının pandeminin başından itibaren Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu kaydeden Bakırlıoğlu, “Son dönemde özellikle OSB’de vakalar oldukça arttı. Bize gelen duyumlar, gerçek rakamların açıklanandan çok daha fazla olduğu yönünde” diyerek normalleşme sürecine erken geçildiğini belirtti.

'Bize veri iletmiyorlar'

Manisa merkezdeki pandemi hastanesinin ve Manisa Şehir Hastanesi’nin pandemi için ayrılan kısmının dolu olduğunu, önlemlerin alınıyormuş gibi yapıldığını belirten Bakırlıoğlu, "Bu durum artık yönetilemez duruma doğru gitmeye başladı. İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinden pandemiye ilişkin veri istiyoruz ancak bize veri iletmiyorlar. Önlemler yetersiz ve bunun sorumluluğunu yurttaşlara yüklemeye çalışıyorlar” dedi.

'Bursa'da bütün yoğun bakım yataklarının dolu'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da Bursa’daki hastanelerin yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu belirterek “Nisan rakamlarına yaklaşıyoruz. Sağlık çalışanlarının ekstra çabaları boşa gidiyor. Dikkat edilmezse grip mevsiminin başlamasıyla yatacak yer kalmaz” diye konuştu.

Aydın Bursa’da hem normal yoğun bakım yataklarının hem de Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım yataklarının dolu olduğunu söyleyerek bir hastanın gece saat 02.00’de, yer bulunamadığı için İstanbul’a sevk edildiğini kaydetti. Düğün ve taziye ziyaretleri nedeniyle virüsün yayılımının arttığını, bayramın etkilerinin de görülmeye başlandığını belirten Aydın, “Nisan rakamlarına yaklaşıyoruz. Bursa’da vaka artışı yoğun” ifadelerini kullandı.

'Sağlık çalışanlarında da enfekte olma oranı arttı'

Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Ayşegül Ateş Tarla da, sağlık çalışanlarında yorgunluk ve ciddi tükenmişlik haline dikkat çekti. Tarla şöyle konuştu:

"Yoğun bakım ve hastane kapasiteleri doluluk oranlarına geldiği zaman, Temmuz ayıyla birlikte sağlık çalışanlarında da enfekte olma oranı arttı. Marttan bu yana 760 civarında sağlık çalışanı enfekte oldu. Eğer sağlık çalışanlarında enfekte oranları artarsa çalıştıracak hekim, yardımcı sağlık personeli bulamayacağız. Bu yorgunluk içerisinde hem psikososyal destekleri yok, hem ek ödemeleri şu anda alınamıyor ve vakalar yüksek.

Eylül-Ekim'de hazırlık yapacağız ama bu durumda yorgun, tükenmiş sağlık çalışanlarıyla karşılaşacağız. Salgınla mücadelemizde ciddi sorunlara yol açacak. Bugünlerde kamuda istifalar da gündemde. Şehir dışına tayin isteme, emekliliğe ayrılma, başka bir hastaneye, özele geçme gibi talepler arttı."