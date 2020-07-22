'Yerli ve milli' korona testi fiyaskosu...

2015 yılında kurulan sağlık bilimi ve teknolojisi alanında bilgi üreten Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın başkanı Adil Mardinoğlu attığı bir tweet ile görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Mardinoğlu ile birlikte kurumun genel sekreteri Hasan Türkez de istifa ettiğini açıklamış, Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi'nin Başkanı Prof Dr. Selçuk Kılıç da sürpriz bir şekilde görevden alınmıştı.

Sağlık Bakanlığı'nda art arda gelen istifaların arkasında ise Bioksen firmasının ürettiği Covid-19 test kitlerinin yalnızca yüzde 40 doğruluk oranına sahip olması çıktı.

Koca'ya soru önergesi

İstifaların ardından açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı bürokratlarının peş peşe istifa etmeleri ve görevden alınmalarının yanı sıra COVID-19 virüsünün tespiti için üretilen yerli PCR testlerine ilişkin tartışmalarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sundu.

Türkiye’de pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Sağlık Bakanlığının test kitlerini USHAŞ üzerinden temin ettiğini ve USHAŞ’ın da test kitlerini tek bir firmadan satın aldığını hatırlatan Emir, “10 Haziran’da Sağlık Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle sunduğum soru önergesinde USHAŞ’ın yerli PCR testlerini neden sadece Bioeksen firmasından satın aldığını, bu testlerden kaç adet satın alındığını sormuştum. Ancak, Bakan bunların hiçbirini yanıtlamadı. Bugüne kadar kamuoyuna da bu konuyla ilgili şeffaf bir şekilde bilgi verilmedi'' sözlerini sarf etti.

Ayrıca Emir, ''Şimdi bu kitlerin yalnızca yüzde 40 doğruluk oranına sahip olduğu ortaya çıktı. Bakanlık bu iddiaları yalanlıyor ancak, kitlere onay veren Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkan Vekili Prof Dr. Selçuk Kılıç’ı görevden alıyor. Test kitlerini bakanlığa satan USHAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Şengül de bir ay önce istifa ettirilmişti. Geçtiğimiz hafta da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Hakkı Gürsöz’ü görevden aldılar. Şimdi de, bu test kitlerini Bioeksen firması ile birlikte geliştiren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Adil Mardinoğlu da istifa etti. corona virüsü sürecinde halk sağlığını ilgilendiren dört önemli kurumda, en tepe isimler ya istifa ediyor, ya görevden alınıyor. Bu süreçler neden ısrarla gizli tutulmak isteniyor” ifadelerini kullandı.