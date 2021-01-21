Yeni Beyaz Saray Sözcüsü'nden ilk açıklama: ABD masaya geri dönüyor

ABD Başkanı Biden'ın resmen göreve başlamasının ardından yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi.

Biden'ın 15 kararname imzalayarak Trump dönemindeki birçok politikayı geri çevirdiğini ve DSÖ'ye geri döndüğünü belirten Psaki, "Doktor Anthony Fauci, yarın DSÖ'nün online olarak düzenleyeceği programda, ABD delegasyonuna başkanlık edecek" dedi.

Biden'ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusuna yanıt veren Psaki, ilk görüşmenin Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştireceğini söyledi.

ABD'nin dış politikada etkin rol oynayacağını vurgulayan Psaki, "ABD küresel masaya geri dönüyor" dedi.

Psaki, "Biden'ın her sabah uyandığında ve her akşam uyuduğundaki önceliği, Covid-19 pandemisini kontrol altına almaktır" diye konuştu.

Psaki, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, Biden'ın Trump'ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine, "Bu durumu Kongreye bırakıyoruz" ifadesini kullandı.