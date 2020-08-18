Yemeksepeti'nden 'çocuğa cinsel istismar' iddiasına yanıt

Yemeksepeti Banabi Maltepe deposunda çocuğa uygulanan cinsel istismar sonrası olayı ortaya çıkaran üç işçinin işten çıkarıldığı ve istismara uğrayan çocuğun ailesine para teklif edildiği iddiası sonrası Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın ve Yemeksepeti'nden açıklamalar geldi.

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın sosya medya hesabından şunları söyledi: ''Arkadaşlar, kısa bir süre önce banabi maltepe depomuzda çalışan bir kişi hakkında bazı üzücü iddialar olduğunu öğrendik. Bunu öğrenir öğrenmez adli mercileri derhal bilgilendirdik; bu kişiyi de işten çıkardık. Aynı depoda çalışan 3 arkadaşımız ise hukuki süreci ya da iç işleyişi beklemeden bu kişiyi şiddetli şekilde darp etmişlerdir. Kişisel adalet arayışı kaosu beraberinde getirir; buna hukuken de kurum kültürü gereği de müsaade edemeyiz. Bu nedenle o arkadaşların iş akitleri de sonlandırılmıştır. Tekrar diyorum: Adli merciler olayla ilgili ivedilikle bilgilendirilmiştir. Hukuk dışı bir seçenek kurum kültürümüze de kişisel olarak savunduğum değerlere de aykırıdır, söz konusu dahi olamaz.''

Yemeksepeti açıklama yaptı

Yemeksepeti'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamada ise aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 kişinin hukuki girişimleri beklemeden çocuğa cinsel istismar uyguladığı iddia edilen kişiyi darp ettiğini ileri sürdü:

"Kısa bir süre önce Yemeksepeti Banabi Maltepe depomuzda, çalışanlarımızdan birinin adının karıştığu taciz iddiası gündeme gelmiştir. İlgili iddia adalet hususunda tek yetkili olan adli mercilerle derhal paylaşılmıştır. Aynı depoda farklı pozisyonlarda çalışan 3 işçi işleyişiyi ya da hukuki girişimleri beklemeden iddiaya adı karışan kişiyi şiddetli darp etmişlerdir."

Yemeksepetinin iddialarla ilgili açıklaması

#YemekSepetiBoykot başlığı ile sosyal medyada tepki verildi

Yemeksepeti'nde yaşananların ortaya çıkması ve Yemeksepeti'nin yaptığı açıklamaya sosyal medyadan tepki gösterildi. #YemeksepetiBoykot hastagiyle cinsel istismarı ortaya çıkaran işçilerin atılmasına tepki gösterildi:

''Yemeksepeti’nin sahibi olduğu Banabi’nin deposunda, 14 yaşında bir çocuğa cinsel istismar gerçekleşiyor. Kız çocuğu, 3 Banabi çalışanına bu durumu anlatıyor. 3 işçi bu durumu ortaya çıkarıyor. Ama yemeksepeti, taciz edeni değil olayı ortaya çıkaranları kovuyor''