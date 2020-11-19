Vardiya'da konu AVM ve fabrikalar

YÖN Radyo'da Vardiya programında pandeminin yayıldığı AVM ve fabrikalar gündeme geldi. soL yazarı Alpaslan Savaş'ın sunduğu programın konuğu Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu'ydu.

Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu, "Zorunlu tedbirler işçilerin sağlıkları için yeni bir şey getirmiyor. İş yerlerinin denetlenmesi lazım, bununla ilgili sorunlar sadece bize gelmiyordur elbette bu sadece bize gelmiyordur, devlete de gidiyordur." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "işçiler hasta hasta iş yerine gidiyor, işten atılmak korkusuyla" diyerek işçilerin salgına rağmen çalışmak zorunda olduğunu ve iş yerlerinin salgının merkez üssü olduğunu söylemişti ancak buna sunduğu çözümse "esnek çalışmaya geçilmesi" olmuştu.

Güner, valinin sözlerine ilişkin, "eğer samimiyse Vali diyecek ki toplu taşıma olanaklarını arttıracaksınız" dedi.

"Sorun toplu taşıma araçlarının fotoğraflarının twitterda paylaşılmasıyla çözülmez, işçilerin evlerinden servisle alınması lazım" diyen Güner, Vali Yerlikaya'nın açıklamalarının samimiyetsiz olduğunu söyledi.

Restoran, kafe, barlar kapatılırken işçilerin toplu yemek yediği yerlerde önlemlerin eksik olduğunu belirten Güner, AVM'lerde özellikle 100'lerce yeni vakaların çıktığını belirtti.

"Göstermelik girişte ateş ölçmekle bu salgının engellenmediğini herkes gördü" diyen Güner, AVM'lerin en yoğun olduğu saatlerin 14 ve 19 olduğunu, ancak bu yoğunluğun kısıtlamalardan etkilenmediğini belirtirken, AVM çalışanlarının doğrudan pandemi sırasında bu yoğunluğa maruz kalmalarının yanı sıra, bu yerlerin pandeminin yeni merkezi olabileceğinin altını çizdi.

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İşçiler tekil olduğunda hiç bir şeyle mücadele edemiyorlar diyen Güner, "Bu yanlızlığın aşılması için işçilerin bize ulaşmasını istedik. Çok fazla mobing uygulanıyor, bunun yanında ücretsiz izine çıkarılma baskısı ve ücretsiz izin sayısı çok atacak" dedi.

Pandemide sözde tedbirlerin gerçekten tüm çalışanlar için tedbirlere dönüştürülmesinin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini vurgulayan Zehra Güner Birlik Sendikası'nda örgütlenme çağrısında bulundu.