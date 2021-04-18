Usta oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) Demiröz'ün vefatını "Erol abimizi kaybettik" mesajıyla duyurdu.

Diyarbakır'da 1940'ta dünyaya gelen Erol Demiröz, yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde tamamladı.

1961 yılında Halkevleri Genel Merkezi’nde tiyatro çalışmalarına başlayan Demiröz, 1968 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu (AST)’nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu.

Yılmaz Güney’in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filminde de rol alan Demiröz, Türkiye’de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı.

“Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül’ün senaryolarını yazıp yönettiği ”Beyaz Melek” ile ”Güneşi Gördüm” adlı filmlerde de önemli roller üstlendi.

Sanat yaşamını İstanbul’da sürdüren Erol Demiröz, 1977 yılında, “Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü”nü almıştı.