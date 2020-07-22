Ürdün: Filistin’de tek devletli bir çözüme sıcak bakabiliriz

Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz, İsrail-Filistin çatışması için her iki halka da eşit haklar sağlanması halinde tek devletli çözüme sıcak bakabileceklerini söyledi.

Razzaz yaptığı açıklamada, ‘‘İki devletli çözüme kapıyı kapatıyorsunuz. Eğer tek devletli demokratik bir çözüme kapıyı bariz bir şekilde açıyorsak, buna olumlu bakabilirim’’ ifadesini kullandı.

‘‘Ama İsrail’de kimse bundan söz etmiyor, biz de onların yaptıklarını allayıp pullayamayız. İsrail’de tek devletli çözümden kim söz ediyor? Sözünü ettikleri şey, her açıdan bir apartheid’’ diyen Razzaz, ‘‘artık uygulanabilir görünmeyen iki devletli çözüme bir son verelim. Buna çok sıcak bakabiliriz. Ama birini kapatıp diğeri konusunda hayallere kapılırsak, kendimizi kandırmış oluruz’’ yorumunda bulundu.

'Ürdün Filistin'e dönüşmeyecek'

İsrail’in tek taraflı ilhak planına karşı olduklarını bir kez daha yineleyen Başbakan, Batı Şeria’nın ilhakının ardından Ürdün’ün Filistin haline getirilmesine izin vermeyeceklerini ve Kudüs’teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekânların koruyuculuğundan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Razzaz ilhakın işgal altındaki topraklarda Filistinlilere karşı uygulanan Güney Afrika tipi apartheid uygulamalarını dokunulmaz hale getireceğini belirterek, ‘‘Güney Afrika bütün dünya için bir sorundu, eğer bu şekilde devam ederse İsrail de dünya için bir sorun olacak’’ diye konuştu. Razzaz ayrıca Netanyahu’nın planının Ortadoğu’da yeni bir aşırılıkçılık dalgasına yol açacağı uyarısında bulundu.

İsrailli liderler geleneksel olarak ülkenin Yahudi karakterinin zayıflayacağı gerekçesiyle her türlü tek devletli çözümü reddederken, Netanyahu 1967 Savaşı’nın ardından İsrail’in işgal ettiği toprakların her zaman İsrail’in denetiminde kalmasını savunuyor. Filistin Yönetimi ise 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüss olan bağımsız Filistin devletinin varlığının ve egemenliğinin tanınmasını, mültecilerin geri dönüş hakkının kabul edilmesini istiyor.

Donald Trump’ın ortaya attığı Yüzyılın Anlaşması çerçevesinde işgal altındaki topraklarda bulunan Yahudi yerleşimlerinin ve stratejik Ürdün Vadisi’nin İsrail tarafından ilhak edilmesi halinde, yaşayabilir ve bağımsız bir Filistin devleti ihtimalinin ortadan kalkacağı belirtiliyor.