Trump başkanlık seçimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmesini önerdi

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesini önerdi.

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde geride gözüktüğü 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesini önerdi.

Trump, posta yoluyla kullanılacak oyların bu seçimleri "tarihteki en kusurlu ve hileli" seçimler haline getireceğini öne sürdü.

Twittter hesabından yaptığı açıklamada Trump seçimlerin "insanlar düzgün ve güvenli bir biçimde oy kullanabilene kadar ertelenmesi"ni önerdi.

Öte yandan Trump'ın tek başına seçimleri erteleme yetkisi bulunmuyor.