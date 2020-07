Trump başkanlık seçimlerinin koronavirüs nedeniyle ertelenmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde geride gözüktüğü 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesini önerdi.

Trump, posta yoluyla kullanılacak oyların bu seçimleri "tarihteki en kusurlu ve hileli" seçimler haline getireceğini öne sürdü.

Twittter hesabından yaptığı açıklamada Trump seçimlerin "insanlar düzgün ve güvenli bir biçimde oy kullanabilene kadar ertelenmesi"ni önerdi.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???