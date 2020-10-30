TKP 'kriz masası' oluşturdu: 'İzmir'le Dayanışmaya!' çağrısı

Türkiye Komünist Partisi, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bir açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

İzmir'le Dayanışmaya!

Bugün Ege Denizi’nde gerçekleşen 6.8’lik depremle birlikte Türkiye yeni bir felaketle bir kez daha karşı karşıya kaldı.

Yıllardır haykırıyoruz "deprem doğaldır, doğal olmayan ülkenin bu akılsızlıkla yönetilmesidir" diye. Ve bir kez daha bu akılsız yönetimin acı sonuçlarıyla baş başayız.

Bu ülkenin nasıl yönetileceğine bilim değil, piyasa kuralları karar veriyor, halkımız her gün yeni bir felaketle baş başa bırakılıyor; korunmasız, çaresiz…

"Geçmiş olsun İzmir" demekle olmuyor, güzel İzmir’i, güzel İstanbul’u, güzel ülkemizi bu akılsızlıktan kurtarmak için mücadelenin yükselmesi gerekiyor.

Halkımızı, yaşadıkları çöküntüyle salgının ortasında baş başa kalan İzmirliler ile dayanışmaya çağırıyoruz. Halkımızı korku ve endişenin normalleşmesine karşı mücadeleye çağırıyoruz.

TKP İzmir İl Örgütü tarafından oluşturulan kriz masasına ulaşmak ve dayanışmak için +90 554 826 16 31 numaralı telefon aracılığıyla bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Türkiye Komünist Partisi