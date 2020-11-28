Thatcher'ın heykeli tepkilerden korunmak için 3 metre yükseğe konulacak

İngiltere'de Güney Kesteven Bölge Konseyi liderlerinin, Grantham'daki yeni Margaret Thatcher heykelinin açılışını yapmak için bir etkinliğe 100.000 pound tutarında bir harcama yapılması gündemde.

İngiltere'nin kötü şanlı liderinin 300.000 poundluk bronz heykeli, başlangıçta Londra'da sergilenmek üzere tasarlanmıştı, ancak şimdi Lincolnshire kasabasındaki St Peter’s Hill Green'de 3 metrelik bir kaide üzerinde olacak.

Kaidenin 3 metre olmasının gerekçesi olarak ise heykeli "vandalizmden korumak" gösterildi. Edward Colston heykeli de 3 metre civarında bir kaide üzerindeydi.

Thatcher heykelleri, "Demir Leydi"nin neoliberal politikalarının şanı dolayısıyla çok uzun bir süre tek parça halinde kalabilmeyi başaramıyor. 2002'de Thatcher'in bir heykelinin kafası kırılırken, 80'lerde de bir balmumu heykeline kılıç saplanmıştı.

Thatcher'in heykelinin 400 bin pound harcanarak dikileceği bölge Lincolnshire'da her 6 çocuktan biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Thatcher'in 2013'te ölmesi ülke çapında kutlamalara yol açmıştı.