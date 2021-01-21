'Tek Adam'ın kararı ile bir gecede devletin iç güvenlik yapılanmasında değişiklik yapıldı'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği” ndeki değişikliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Toplumun hak arama taleplerinin aracı olan demokratik eylemler haktır, gerekliliktir. Demokratik eylemlerin terör kategorisine konulması tehlikelidir ve teröre hizmet edecektir diyen Kılınç, “Meclis’in yasama denetimi ve toplumun demokratik gözetimi dışında, Tek Adam’ın kararı ile Türkiye’nin iç güvenlik yapılanmasında bir gecede önemli değişiklikler yapıldığını" söyledi.

'Aynı kategoriye konulması tehlikelidir'

Cumhurbaşkanı kararı ile değiştirilen yönetmelikle; TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT Başkanlığı arasında ağır silahlar dahil her türlü taşınır mal devrine olanak tanındığını hatırlatan Kılınç, “İç güvenliğimize tehdit oluşturacak olaylara kolluk güçlerinin nasıl müdahale edeceği yasalarımızla belirlenmiştir. TBMM’nin yasama denetimi, toplumun demokratik gözetimi bir yana bırakılarak Cumhurbaşkanının tek başına aldığı bir karar ile devletin iç güvenlik yapılanmasında bir gecede önemli değişiklikler yapılmıştır. Devletin askeri, istihbarat ve kolluk fonksiyonları birbirinin içine geçmiştir. Yönetmelikte demokratik eylemler, terör ile aynı cümlede ve aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Toplumun demokratik hak arama talepleri haktır, gerekliliktir. Demokratik eylemlerin terör ile aynı ketagoriye konulması tehlikelidir ve teröre hizmet edecektir” dedi.

6 soru

Yönetmelik ile MİT Başkanına, bakanlık düzeyinde görev ve yetki verildiğine dikkat çeken Kılınç, önleyici hizmet olan istihbarat faaliyetlerinin operasyonel düzeye çekildiğini, MİT Başkanına hem dış politikada hem de iç güvenlikte MİT yasasında olmayan görev ve yetkilerin yönetmelik ile verilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kılınç, önergesinde, Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verdi:

"1) 2937 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’na göre görevi istihbarat toplamak olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın görev kapsamında olmayan toplumsal olaylara müdahalede TSK'nın araç ve silahına neden ihtiyaç duyabileceği düşünülmektedir?

2) Özel Harekat Şube Müdürlüğü kanalıyla ağır makineli tüfek, roketatar, keskin nişancı tüfeği, küçük çaplı havan toplarına sahip olan EGM’nin ayrıca TSK'dan ilave araç ve gerece neden ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir?

3) Yönetmeliğin alt düzenlemesi var mıdır? Varsa, EGM’nin ihtiyaç olması durumunda TSK araç gereçlerinden faydalanmasının kapsamı nedir? TSK’nın sorumluluğundaki konvansiyonel harp için kullanılması gereken sistem, silah, teçhizat ve malzeme de EGM’ye devredilebilecek taşınır malların kapsamı içinde midir? Toplumsal olaylara karşı kullanılmak üzere EGM, TSK’dan tank ve zırhlı araç da alabilecek midir?

4) İhtiyaç duyulması halinde TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizatı kullanacak olan uzman personel EGM bünyesinde bulunmakta mıdır? Bulunmamaktaysa TSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizat nasıl kullanılacaktır?

5) Kolluk güçlerinin toplumsal olaylarda hangi şartlar altında ve ne şekilde silah kullanabileceği 2559 sayılı Polis Vazife Ve Salâhiyet Kanunu’nun 16. Maddesinde düzenlenmiştir. Toplumsal olaylara karşı kullanılmak üzere gerektiğindeTSK’dan EGM’ye devredilecek olan ağır silah ve teçhizat hangi kanuna göre kullanılacaktır?

6) Uluslararası anlaşmalara ve mevzuatımızdaki yasalara dayanılarak, “dost ve müttefik” ülkelere taşınır mal sevkiyatı yapılabilirken neden yönetmelik değişikliği ile özel bir düzenlemeye gerek duyulmuştur? “Dost ve müttefik” ülkelere taşınır malların sevkiyatı, neden “taşınır mal işlem belgesi olmaksızın” yapılacaktır?"