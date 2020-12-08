soL TV | İşçiden'de bu hafta: Hindistan Genel Grevi

İşçiden'de bu hafta 26 Kasım 2020'de 250 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen genel grev ve sonrasında sürmekte olan eylemler gündeme alınıyor.

Haber Merkezi

İşçiden'de bu hafta 26 Kasım 2020'de 250 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen genel grev ve sonrasında sürmekte olan eylemler gündeme alınıyor. Programa Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPIM) Politbüro üyesi ve Hindistan Sendikalar Merkezi (CITU) Genel Sekreteri Tapan Sen konuk olarak katılıyor. İşçiden ayrıca, bu heyecan ve umut verici sürecin görüntülerini soLTV izleyicileriyle paylaşıyor.