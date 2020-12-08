soL TV | İşçiden'de bu hafta: Hindistan Genel Grevi

İşçiden'de bu hafta 26 Kasım 2020'de 250 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen genel grev ve sonrasında sürmekte olan eylemler gündeme alınıyor. Programa Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPIM) Politbüro üyesi ve Hindistan Sendikalar Merkezi (CITU) Genel Sekreteri Tapan Sen konuk olarak katılıyor. İşçiden ayrıca, bu heyecan ve umut verici sürecin görüntülerini soLTV izleyicileriyle paylaşıyor.