'Sınavlar notlara katılmayacak ama isterseniz katılabilir de'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemiyle birlikte ayyuka çıkan tutarsızlıkları, öğrencilerde ve öğrenci velilerinde büyük bir güvensizlik yaratmış durumda. Bu yüzden bakanlık açıklama ve genelgelerle duyurduğu kararlarını teyit eden açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Bunların bir kısmında yapılan duyuruda küçük düzeltmeler de yapıldığı görülüyor.
Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta okullarda öğretmenlerin not verme sistematiğine göre daha önce yaptığı açıklamayı teyid ederken bir düzeltme de yaptı.
25 Aralık'ta bakanlık, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının canlı derslere katılıma göre verileceğini duyurmuştu. Buna göre birinci dönemde yüz yüze sınav yapılmayacak, öğretmenler bir bakıma notları tamamen canlı derslerde oluşturduğu kanaate göre verecekti.
'Okul müdürlüklerine başvurarak dahil de edebilirsiniz'
Yine bu kararla birlikte 25 Aralık tarihinden önce (varsa) yüz yüze yapılmış sınavların karne notu değerlendirmesine katılmayacağı da duyuruldu.
Okulların kapanmasına bir haftadan biraz uzun bir zaman kaldığı sıralarda MEB konuyla ilgili ek açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda karne notlarının verilme şekliyle ilgili açıklama teyit edildi ama yapılmış sınavlara girmiş öğrencilerin isterlerse okul müdürlüklerine başvurarak sınav notlarının karne notu hesaplamasında değerlendirilmesini isteyebilecekleri de duyuruldu.
İlkokul ve ortaokullarda yüzyüze sınav yapılmış sınıflar ve dersler olduğu gibi hiç yapılmamış olanlar da var.
Not verenin ve not alanın ortak açmazı
25 Aralık'ta açıklanan kararın öğretmenleri büyük bir vicdani yük altında bırakması bir yana, dönemin sonunda alınmasının getirdiği bir karmaşa da oldu.
EBA ve canlı ders uygulamasına koşulları nedeniyle katılamayanların yanı sıra, ders konularını bunların dışında öğrenip takip eden öğrenciler de vardı.
Sisteme dahil edilmiş 1,5 milyonun üzerinde öğrencinin yarısına yakını karne notları için temel kriter olacağı söylenen canlı derslere zaten katılamıyor.
Açıklanan karardan sonra öğrencilerde ve öğrenci velilerinde not değerlendirmelerinin öğrencini bilgi ve becerisinin adil bir ölçümüyle yapılamayacağı görüşü de yaygınlaştı.
Öğrenci velileriyle yaptığımız görüşmelerde, özellikle ortaokul son sınıf öğrencileri arasında dershaneyi ya da evde anne baba ya da büyük kardeşlerle çalışmayı canlı derslere tercih etmiş olduğu için yeni düzenlemeyle panik yaşayanlar olduğu görülüyordu.