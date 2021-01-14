'Sınavlar notlara katılmayacak ama isterseniz katılabilir de'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemiyle birlikte ayyuka çıkan tutarsızlıkları, öğrencilerde ve öğrenci velilerinde büyük bir güvensizlik yaratmış durumda. Bu yüzden bakanlık açıklama ve genelgelerle duyurduğu kararlarını teyit eden açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Bunların bir kısmında yapılan duyuruda küçük düzeltmeler de yapıldığı görülüyor.

Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta okullarda öğretmenlerin not verme sistematiğine göre daha önce yaptığı açıklamayı teyid ederken bir düzeltme de yaptı.

25 Aralık'ta bakanlık, ilkokul ve ortaokullarda karne notlarının canlı derslere katılıma göre verileceğini duyurmuştu. Buna göre birinci dönemde yüz yüze sınav yapılmayacak, öğretmenler bir bakıma notları tamamen canlı derslerde oluşturduğu kanaate göre verecekti.

'Okul müdürlüklerine başvurarak dahil de edebilirsiniz'

Yine bu kararla birlikte 25 Aralık tarihinden önce (varsa) yüz yüze yapılmış sınavların karne notu değerlendirmesine katılmayacağı da duyuruldu.

Okulların kapanmasına bir haftadan biraz uzun bir zaman kaldığı sıralarda MEB konuyla ilgili ek açıklamalar yaptı. Bu açıklamalarda karne notlarının verilme şekliyle ilgili açıklama teyit edildi ama yapılmış sınavlara girmiş öğrencilerin isterlerse okul müdürlüklerine başvurarak sınav notlarının karne notu hesaplamasında değerlendirilmesini isteyebilecekleri de duyuruldu.

İlkokul ve ortaokullarda yüzyüze sınav yapılmış sınıflar ve dersler olduğu gibi hiç yapılmamış olanlar da var.