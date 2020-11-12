Serrac'ın Mısır ziyareti: 'Ankara yeni bir sayfa açmakta istekli'

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac'ın üç yıl aradan sonra Kahire'ye gerçekleştirdiği ilk ziyareti konu alan Mısır basını, ziyaretin Türkiye'nin bilgisi dahilinde olduğunu ve Türkiye'nin, Libya da dahil olmak üzere bölgesel sorunların üstesinden gelebilmek adına Kahire ile yeni bir sayfa açmaya istekli olduğunu öne sürdü.

Mısır merkezli Mada Masr gazetesinin Libyalı resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Serrac Pazartesi günü iki ülke arasında devam eden görüşmeler kapsamında Kahire'de Mısırlı yetkililerle bir araya geldi. Haberde ziyaretin, Türkiye'nin bilgisi dahilinde olduğu öne sürüldü.

Söz konusu görüşme, 2017'de gerçekleşen ve Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter de dahil olmak Libya siyasetinden çeşitli aktörleri bir araya getiren başarısız görüşmeden bu yana bir ilk olma özelliği taşıyor.

'Türkiye Mısır'la yeni bir sayfa açmaya istekli'

Gazeteye konuşan Türkiye Cumhurbaşkanlığına yakın bir kaynak, Türkiye'nin, Libya da dahil olmak üzere bölgesel sorunların üstesinden gelebilmek ve bu bağlamda bir yol haritası üzerinde çalışmak adına Kahire ile yeni bir sayfa açmaya istekli olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre haberde, Mısır'ın da Körfez ülkelerinin artan etkisini dengelemek adına Ankara'nın bölgesel etkisinden yararlanmaya istekli olabileceği iddia edildi.

Habere göre, ziyaretin Joe Biden’ın ABD'deki seçim zaferiyle kesişmesi de ayrıca dikkat çekici zira Kahire'deki resmi çevrelerde, ABD yönetiminin Libya'ya olan ilgisinin artabileceğine yönelik bir inanç var. Gazeteye konuşan ve "Biden, Serrac'ı güçlendirmek isteyebilir" diyen Mısırlı bir yetkiliye göre, Mısır bu durumda ABD ile ters düşmek istemeyebilir.

Önce Başağa ziyaret etti

Serrac’ın Mısır ziyaretinin, Türkiye'ye yakın bir figür olan Libya İçişleri Bakanı Fetih Başağa’nın Mısır ziyaretinden birkaç hafta sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Mada Masr'ın Libyalı resmi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Başağa, Kahire ziyareti sırasında Serrac'ın gelişine zemin hazırlamıştı.

Serrac'ın Mısır başkentinden ayrılmasından kısa bir süre sonra ise Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkan Yardımcısı Ahmet Muaytik'in bölgeye gitmesi dikkat çekti. Libyalı kaynaklara göre, Muaytik görüşme öncesinde, Birleşik Arap Emirlikleri başkenti Abu Dabi'de Halife Hafter’in oğlu Halid ve Aoun al-Gerjani ile bir araya geldi.