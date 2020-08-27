Serik’te neler oluyor? AKP'li Başkan rüşvete itiraz ederse...

AKP’li belediyelerin içinde bulunduğu rüşvet ve yolsuzluk hikayelerine ilişkin önemli bir örnek, “çiçeği burnunda” bir AKP’li belediye başkanının beklenmedik çıkışı sonrası ülke gündemine girmiş oldu.

Antalya’nın Serik İlçesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Enver Aputkan, geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AKP ve MHP milletvekilleri ve AKP ve MHP belediye başkanları ile kente yapılacak yatırımlara ilişkin bir telekonferansa katıldı.

İki bakandan rüşvet itirafı

Söz konusu toplantıda “Günübirlik alanlara” ilişkin yapılan plan değişikliği tartışma konusu olurken, Turizm Bakanı Ersoy, Serik Belediyesi tarafından Günübirlik alanda bulunan işletme sahibinden 500.000 lira para alındığı söylendi.

Bu sözlere tepki gösteren ve “13 aylık belediye başkanıyım” diyerek bu iddiayı yalanlayan Aputkan, dikkat çeken bir yanıt aldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Başkan olay sizinle ilgili değil daha önceki döneme ait bir olaydır” dedi.

Bu ifadeyi benzer şekilde Turizm Bakanı Ersoy da doğruladı.

Bakanlara 'yazıklar olsun' tepkisi

Bunun ardından toplantıyı terk eden AKP’li Belediye Başkanı Enver Aputkan, "Devlet Bakanı olarak bunu biliyor da üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun" ifadesini kullanıyor.

AKP’li Aputkan ilginç bir şekilde burada da durmayarak olayı kamuoyuna duyurup İçişleri Bakanlığını harekete geçmeye davet etti.

Meclise verilen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, konunun ortaya çıkmasının ardından rüşvet olayının araştırılması için Meclis’e bir önerge verdi.

Söz konusu önerge, olaydan detaylarıyla haberdar olan AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Ancak olay bu şekilde de kapanmadı.

Ruh hastası ilan edildi, haciz başlatıldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arkadaşı Nuri Albayrak’ın şirketi Sistemli Dağıtım Hizmetleri A.Ş., önceki belediye başkanı döneminde belediyeyle çok sayıda işe imza atarken, yüksek gelirler elde etmişti.

Yeni Başkan Enver Aputkan göreve geldikten sonra Albayraklarla yapılan bu sözleşmeyi iptal etti.

Bunun ardından şirket, belediyeye ait 5 adet taşınmazın icra yoluyla satışa çıkarılmasına yönelik adım attı. Bunun da nedeni önceki belediye başkanı döneminde belediyenin şirkete tam 70 milyon liralık borcu olması oldu.

Ancak olay sadece Erdoğan’ın arkadaşının şirketinin bir AKP’li belediyeye haciz göndermesiyle sınırlı da değil.

Gönderilen söz konucu haciz kağıdı, adeta AKP’li Başkana yönelik bir istifa ültimatomu içeriğinde.

Belediye Meclis üyelerine gönderilen söz konusu metin

Şirketin belediye meclis üyelerine de gönderdiği yazıda belediye başkanının istifası istenirken, başkan "ruh hastası" ilan edildi, “Şirketimize karşı sergilemiş olduğu hasmane tutumları nedeniyle özür dilemesi ve istifa etmesi halinde satış talebimizden vazgeçeceğimizi, yeni başkan ile belediyeniz ve Serik halkının menfaatleri göz önünde bulundurularak ödeme görüşmeleri sonuçlanıncaya kadar haciz işlemlerine devam etmeyeceğimizi, belediyeniz ve Serik halkı için fedakârlık yapmaya hazır olduğumuzu siz değerli meclis üyelerine bildiririz” denildi.

Meclis üyesi yaşananları soL'a değerlendirdi

Söz konusu metin belediye meclisinde de tartışma konusu olurken, Meclis’in CHP’li üyesi Mehmet Ali Karacan, yaşananları soL’a değerlendirdi.

Karacan, Belediye Başkanı Aputkan'ın rüşvet açıklaması sonrası ilçede ilginç gelişmeler yaşandığını, bu iddianın üzerine gidilmemesi sonrası şimdi de haciz olayının gündeme geldiğini vurguladı.

Belediyenin değerli arazilerine ilişkin Albayrakların haciz işlemi başlattığını, bu haciz işlemi öncesi kendilerine gönderilen metnin kabul edilebilir olmadığını, yandaş bir şirketin Serik'in belediye başkanını tayin etme yetkisinin olmadığını dile getirdi.

Şirketin gönderdiği metni kınadıklarını ifade eden Karacan, "'Belediye başkanı istifa etsin, borçlarda kolaylık yaparız' tarzı ifadeler kabul edilemez. Bu Serik halkına saygısızlıktır. Seçim ile gelen seçim ile gider, buna Albayraklar şirketi karar veremez. Albayraklar yandaş bir firmadır. Daha önce bu şirketi biz anlatmıştık. Şirket kurucusu 1994 yılı İstanbul Belediyesi Meclis Üyesi, şirket sahibinin kızının nikah şahidi Cumhurbaşkanı! AKP ile büyüyen bir şirket. Maalesef tüm Türkiye’de onlarca AKP belediyesine kanser gibi girip sömüren bir şirket" dedi.

Belediyenin 173 dönümlük çok değerli arazisinin AKP yandaşı şirket tarafından icra yoluyla satılmak istendiğini belirten Karacan, kamunun açıkça zarara uğratıldığını, bu şirketle yapılan anlaşmalarda çok ciddi hak edişler verildiğini, bir liralık işin 5 liraya yapıldığını, bunu mevcut belediye başkanının söylediğini dile getirdi.