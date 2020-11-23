Şenol Güneş'den Yiğit Bulut'a yanıt

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensupları ile bir araya geldi. Kendisini eleştiren Yiğit Bulut'a yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Milli Takım’ın küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından “Milyonluk transferler Yaşanan şımarık hayatlar Vergisi kaçırılan transfer paraları Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri” diye yazmıştı.

Güneş internet üzerinden gerçekleştirilen toplantıda kimi açıklamalarda bulundu.

“Birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Küme düştük. Almanya 6 yedi diye yok mu oldu? Biz Almanya değiliz ama sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz.” diye Güneş, “Başarısızlık benim suçum, benim sorumluluğum. Maaşımla ilgili yalan haberler yapıyorlar. Amaçları tozu dumana katmak, karalamak. Beni kimse paspas yapamaz. Ayağımız takıldı, yere düştük. Ayağa kalkacağız, yeniden koşacağız. Bugün dünden iyi olduğu zaman, yarın da bugünden iyi olduğu zaman Türkiye’nin geleceği aydınlıktır.” ifadelerini kullandı.

'Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor'

Şenol Güneş konuşmasında “Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki.” diye konuştu. Güneş’in bu sözleri Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut’a yanıt olarak anlaşıldı.

Güneş, yıllık 3.2 milyon Euro maaş almasına tepki gösterilmesine verdiği yanıtta, “Benim maaşım belli, gidin merak ediyorsanız sorun. Bir haber yapmışlar, her yere dağıtmışlar gidiyor. Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor. Ben para çalmadım ki! Ben çalışıyorum, çalıştığımın da karşılığını alıyorum. Beni kimse paspas yapamaz” ifadelerini kullandı.

Güneş’in “Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor” sözleri Yiğit Bulut’un sosyal medya paylaşımına yanıt olarak değerlendirildi.

Bulut, Milli Takım’ın küme düşmesinin ardından sosyal medya hesabından “Milyonluk transferler Yaşanan şımarık hayatlar Vergisi kaçırılan transfer paraları Vatandaşın cebinden çıkan milyarlık borçlar ve silinen faizler Futbol hariç her şeyle ilgilenen milyonlar ödenen şımarık federasyon ve üyeleri” diye yazmıştı.