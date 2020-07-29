Sekiz Kübalı bilim insanı, uluslararası Covid-19 danışmanı olarak hizmet verecek

Küba’nın SARS-COV-2 virüsü ile mücadeleki başarısının bir göstergesi olarak, sekiz Kübalı bilim insanı Dünya Akademiler Arası Ortaklığı tarafından Covid-19 Danışma Grubu’na davet edildi.

Granma’da yer alan haberde, Kübalı bilim insanlarına yapılan davetin Kübalı bilim insanı ve uzmanların pandemiyle mücadeledeki çalışmalarına duyulan saygının bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi. Covid-19 nedeniyle dünyada yaşamını yitirenlerin sayısı 590 bini geçerken, Küba’da bugüne kadar sadece 87 kişinin hayatını kaybetmiş durumda.

Küba Bilimler Akademisi’nden yapılan açıklamaya göre 60 saygın uzmandan oluşan danışma grubuna davet edilen Kübalı bilim insanlarının isimleri şöyle: Luis Velázquez Pérez; Pedro Mas Bermejo; Luis Herrera Martínez, Luis Carlos Silva Aycaguer, Tania Crombet Ramos, Guadalupe Guzmán Tirado, Rafael Bello Pérez ve Jorge Núñez Jover.

Ayrıca BicubaFarma’nın Moleküler İmmünoloji Merkezi’nde görev yapan Tania Crombet Ramos da, farklı ulusal akademilerden 20 üyesi bulunan ve Covid-19 ile mücadeleye destek veren Uluslararası Uzman Paneli’ne katılacak. Panel’in temel amacının kurumlara ve hükümetlere, Covid-19 ile farklı ülkelerdeki etkilerine dair güvenilir bilgi akışı sağlmak olduğu belirtildi.