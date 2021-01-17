Saldırıya uğrayan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a teşekkür

Önceki gün evinin önünde 3 kişinin saldırısına uğrayan Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum…" başlıklı yazısında Uğuroğlu "Mübarek Cuma günü alçakça bir saldırıya maruz kaldım. 'Öldürmek' kastı ile saldıran 3 kişi, 'Bahçeli hakkında yazıyorsan hesap vereceksin… Ülkücüler hesap sorar… Geber, geberteceğiz' diye sloganlar atarak arkamdan saldırdılar" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu saldırıyı "Enseme yumruk ya da çok sert bir cisimle vurup, tekme atıp çelme takarak yere düşürdüler. Yerde daha kolay saldıracaklardı ki fırlayıp kalkarak elimdeki pazar arabasını savurarak onlara vurdum. Polis!.. diye bağırdım kaçmaya başladılar. Komşu, camdan araba olduğunu gösterince cep telefonum ile şoförün ve aracın resmini çekmek istedim. Ancak çok hızla 'öldürmek' kastı ile aracı üzerime sürdü ve sağ kalçama ve baldırıma şiddetle çarpıp yere düşürdü" sözleriyle anlattı.

Uğuroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kendisini arayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın 'Üzüntülerini ve geçmiş olsun' dileklerini iletiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı menfur saldırı haberini alır almaz gerek Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e gerek İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya gerekli talimatları vererek azmettiricilerin de ortaya çıkartılması talimatını verdi. Çok geçmiş olsun" dediğini aktardığı yazısında şunları kaydetti:

"Sayın Altun'un sözlerini haber olarak da okuyabilirsiniz.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a,

- Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'e,

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye,

- CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na,

- İlk arayan İYİ Parti lideri Sayın Meral Akşener'e,

- Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'na,

- Saadet Partisi lideri Sayın Temel Karamollaoğlu'na,

- Demokrat Parti lideri Sayın Gültekin Uysal'a,

- Genç Parti Onursal Başkanı Sayın Cem Uzan'a,

- Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'ye,

- Doğru Parti lideri Rıfat Serdaroğlu'na,

- AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan'a,

- AK Partili eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a...

Her partiden yüzlerce milletvekiline ve özellikle Ankara Valisi Sayın Vasip Şahin nezdinde beni evimde gibi ağırlayan ve müthiş destek vererek suçluları yakalayan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kahraman polislerime şükranlarımı sunarım."