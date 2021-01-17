Davutoğlu: Erdoğan tasfiye edilecek, o zaman yanında olacağız

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ’ın saldırıya uğramasıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özdağ ile telefon görüşmesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’den gelecek tepkiden çekindiği için “geçmiş olsun” demediğini söyleyen Davutoğlu, Erdoğan’ın yakında tasfiye edileceğini iddia etti.

Karar TV’de katıldığı programda konuşan Davutoğlu, Bahçeli’nin “çok tehlikeli mesajlar verdiğini” belirtti ve “Erdoğan, şu anda 28 Şubatçıların vesayeti altında” dedi.

“Türkiye'ye otoriter bir deli gömleği giydirmek isteyenler şu anda Erdoğan'ı kuşatmış durumda” diyen Davutoğlu şunları kaydetti:

'Muhafazakarlar bir daha başı dik dolaşamayacak'

“Sayın Erdoğan’ı buradan uyarıyorum. AK Parti kitlelerini, AK Parti’de hâlâ kaldığına inandığım aklı başında herkesi uyarıyorum. Bundan sonraki ilk aşamada sayın Erdoğan da tasfiye edilecek ve Türkiye’de muhafazakarların -o geniş kitleler böyle aldatıldığı için söylüyorum- bir daha başı dik bir şekilde dolaşamayacakları tarzda bir otoriter rejim kurulacak. Gelecek Partisi bunu engellemek için yola çıktığı için engellenmeye çalışılıyor. Ben AK Parti’de kalmış olsaydım bu süreci yaşatmayacağımı bildikleri için bu çeteler önce beni tasfiye etti. Selçuk Bey de benimle birlikte hareket eden bir arkadaşım.”

'Erdoğan'ı dostu olarak uyarıyorum'

“Sayın Erdoğan’ın bir dahaki seçimi kazanma ihtimali yok denecek kadar azdır ama kazansa bile öyle bir şekilde etrafı kuşatılmış olacak ki Türkiye’de demokrasiden bahsetme imkanı olmayacak” diyen Davutoğlu, "Sayın Erdoğan'ı dostu ve arkadaşı olarak uyarıyorum. Böyle bir bağ kalmadı aramızda ama... Bir dikta rejimi kurulacak, o zaman Erdoğan'ın yanında olacağız. Çevresindeki hiç kimse yanında olmayacak" ifadelerini kullandı.