Salda Gölü'nde kıyı gerisine ahşap üniteler yerleştirildi

Salda Gölü'nde Çevre ve Tabiat Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyona gidildi.

AA'da yer alan habere göre, Burdur Valiliğince kurulan birimlerin kaldırılması planlanarak daha geriye tek katlı, sökülüp takılabilir, beyaz renkli ahşap malzemeden, temelsiz ve zeminden yüksekte birimler yerleştirilmesi kararı alındı.

Karar doğrultusunda bölgede ahşap üniteler konuldu. Gölün plaj kısmında da kıyıdan 500 metre kadar geride üniteler yerleştirildi.

Gölden 2 kilometre uzakta oluşturulacak alana da otopark yapıalcağı kaydedildi.

Bakanlık 'Çivi dahi çakılmayacak' demişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, geçen yıl, Salda Gölü çevresinde yürütülecek projeye dair "Defalarca ifade edildiği üzere Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi içinde herhangi bir betonarme yapı asla olmayacak, çivi dahi çakılmayacaktır. Beyaz kumların olduğu alana ayakkabıyla girilmesine ve bu doğal alana hiçbir şekilde en ufak çöpün dahi atılmasına izin verilmeyecektir" demişti.