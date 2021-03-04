Sağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge: İstifa kabul edilmeyecek, esnek mesai sonlandı

Sağlık Bakanlığı, 81 il sağlık müdürlüklerine yeni yazı gönderdi. Buna göre Mart 2020'den itibaren yürürlüğe konulan bütün genel yazılar yürürlükten kaldırıldı, normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalara başlanacağı belirtildi.

Söz konusu genelgeden başlıklar şöyle: