Sabancı'nın Cumhuriyet aşkı: Sermaye öldürür sevdiğini

Sabancı Holding Cumhuriyet’in 97'inci yıl dönümü için bir reklam filmi hazırlamış.

Film “Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?” sorusuyla başlıyor. Yanıtlarla sürüyor: “Her kız çocuğu ilkokula başladığında, her kadın sandık başına gittiğinde, her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde, her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda Cumhuriyet bir kere daha ve bir kere daha ilan edildi…”

Reklam #BizBuCumhuriyeteAşığız heştegi ile sonlanıyor.

Pek güzel…

Kız çocuklarının okuyabilmesi, kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olması, yurttaşların sağlık ve eğitim hakkına ulaşması, sporun yaygınlaşması, bilimin gelişmesi, hepsi Cumhuriyetin kazanımları olarak sıralanabilir elbette.

Ama Sabancı’nın yaptığı listeye girmemiş olanlar da var. Egemenlik, bağımsızlık, laiklik, kamu çıkarı gibi. Bunların sözünün hiç edilmemesi dönemin ruhuna pek de uygun düşmediğinden olabilir. Ya da Türkiye burjuvazisinin ve düzen siyasetinin demagoji düzeyinde bile olsa, laiklik başta olmak üzere ne egemenlik ve bağımsızlık, ne de kamu çıkarı fikriyle hiçbir bağlantısı kalmadığındandır.

Sermaye sınıfı için başından itibaren Cumhuriyet değerleri birer ayak bağıydı. Kapitalizmin elinde Cumhuriyet en fazla kuruluş fikri olarak kalabilirdi.

Elbirliği ile yıktılar. 1923’ün kazanımları karşıdevrimle ortadan kaldırıldı.

Her kız çocuğu ilkokula başladığında bir kere daha ilan edilen Cumhuriyet, o kız çocuğu cemaat yurtlarında tacize her uğradığında yıkıldı.

Her kadın sandık başına gittiğinde bir kere daha ilan edilen Cumhuriyet, işlenen her kadın cinayetinde yıkıldı.

Her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde bir kere daha ilan edilen Cumhuriyet, o gençler darağacına her çıkarıldığında yıkıldı.

Her fabrikada üretilen ürün hattan çıktığında bir kez daha ilan edilen Cumhuriyet, o fabrikalarda örgütlenen işçilerin her işten atılışında, grevler yasaklandığında, sendikalar kapatıldığında yıkıldı.

Her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda bir kez daha kurulan Cumhuriyet, devlet onu mesleğini yaparken uğradığı şiddetten koruyamadığında yıkıldı.

Her turist memleketimize hayran kaldığında bir kez daha kurulan Cumhuriyet, geçim derdiyle boğuşan milyonlarca emekçi evinden dışarıya adım atamadığında yıkıldı.

Her milli sporcumuz marşımızı çaldırdığında yeniden kurulan Cumhuriyet, spor paranın, yozlaşmanın, dopingin, şike ve kumarın parçası haline geldiğinde yıkıldı.

Sabancı’nın reklam filminde dediği gibi değil yani... Cumhuriyet bir kere ilan edildi. Milyonlarca kere yıkıldı.

Açılmasını alkışladıkları her imam hatiple, yaptırdıkları her darbe girişimiyle, özelleştirmeler sayesinde satın aldıkları her kamu işletmesiyle, Seka, Sümerbank, şeker fabrikaları, çimento fabrikaları gibi kapatılmasından kazanç elde ettikleri her kamu kuruluşuyla ve daha nicesiyle Cumhuriyeti milyonlarca kere yıktılar.

Sabancı’nın Cumhuriyet reklamının yıldızına kanmayın. Patronların Cumhuriyet “aşkı” paraları kadardır. Elbirliği ile yıktılar.

Yenisi patronların demagojisinin tutsağı değil emekçilerin eseri olacak.

http://dayanismameclisi.org/index.php/2020/10/25/yeni-bir-cumhuriyete-d…