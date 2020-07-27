Putin: Rus donanması hipersonik nükleer taarruz silahları edinecek

Donanma Günü kapsamında St. Petersburg’da düzenlenen geçit töreninde bir konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, donanmanın kapasitesinin arttırıldığını ve bu yıl 40 yeni deniz aracının donanmaya katılacağını belirtti. Putin, Rus donanmasının en gelişkin gemi, denizaltı ve hava araçlarının sergilendiği törende ‘‘hipersonik taarruz sistemleri ve insansız sualtı araçları da dahil olmak üzere, dünyada dengi olmayan gelişmiş dijital teknolojilerin yaygın kullanımı, filomuza eşsiz avantajlar sağlayacak ve savaş kabiliyetlerini arttıracak’’ diye konuştu.

Rus Savunma Bakanlığı ise ayrı bir açıklama yaparak, Poseidon insansız sualtı araçlarını taşıyabilecek ilk denizaltı olan Belgorod’un testlerinin devam ettiğini ve silah sistemleriyle ilgili denemelerin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Putin geçtiğimiz yıl, ABD’nin Avrupa’ya orta menzilli nükleer silahlar yerleştirmesi halinde, ABD karasularının dışında konuşlanabilecek gemi ve denizaltılara hipersonik füzeler yerleştireceklerini açıklamıştı.

İlk kez Sovyetler Birliği Komünist Partisi Politbürosu tarafından Rus Çarı Büyük Petro’nun ilk büyük deniz zaferi olan Gagut Savaşı’nın yıl dönümünde kutlanmaya başlayan Donanma Günü, SSCB’nin çözülüşünün ardından gündemden kalkmış, 2017 yılında Putin tarafından yeniden kutlanmasına karar verilmişti.