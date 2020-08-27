Pompeo'dan Bahreyn'e ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'le Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilişkilerin normalleşmesi üzerine anlaşma yapmasının ardından başlattığı Ortadoğu turu kapsamında Bahreyn'i ziyaret etti. Pompeo, ziyareti sırasında Bahreynli liderlerle görüşme gerçekleştirdi.

Pompeo, salı gecesi Bahreyn'e varmasının ardından yaptığı açıklamada "ABD aracılığıyla yapılan İsrail-BAE anlaşmasının momentumunu korumanın önemli olduğunu" söylemişti.

İsrail ve ABD, BAE'nin izinden gitmeleri yönünde Arap ülkelerine baskı yaptıklarını kaydetmişti. İsrail İstihbarat Bakanı, bu ülkeler arasında Bahreyn'in de olduğunu belirtmişti.

Bahreyn'in resmi ajansı BNA'nın aktardığına göre, Pompeo'nun ziyaretine ilişkin açıklama yapan veliaht prens Selman bin Hamed el Halife, ABD'nin İsrail-BAE anlaşmasındaki çabasını takdir ettiklerini ve "İsrail-Filistin çatışmasını bitirmek adına barışa başvurmanın tek stratejik seçenek olduğunu kavramanın önemli olduğunu" söyledi.

Pompeo aynı zamanda Bahreyn kralı ve dışişleri bakanının yanı sıra geçtiğimiz Ekim ayında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atanan kralın oğlu Nasır bin Hamed el Halife'yle görüştü.

Bahreyn kralı ve Pompeo'nun iki ülke ilişkileri üzerine konuştuğu aktarıldı.

Ziyarete ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Pompeo, "Bölgede barış ve istikrarı sağlamanın önemini tartıştık. Körfez birliğini sağlamak ve İran'ın bölgedeki zararlı etkisine karşı koymak da tartıştığımız konular arasındaydı" dedi.

Bahreyn'den önce Kudüs ve Sudan'ı ziyaret eden Pompeo, Bahreyn'in ardından BAE'ye geldi.