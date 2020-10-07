Polonya’dan Gazprom’a 7,6 milyar dolar ceza

Polonya’da tekel önleyici izleme kurumu UOKiK, Rusya’nın doğalgaz şirketi Gazprom’a Kuzey Akım 2 gaz boru hattını Varşova’nın onayı olmadan inşa ettiği gerekçesiyle 29 milyon Zloti (7,6 milyar dolar) para cezası verilmesine karar verdi. Gazprom kararı temyiz edeceğini açıkladı.

UOKİK ayrıca 11 milyar dolarlık Kuzey Akım 2 projesini finanse eden beş diğer şirkete de toplam 234 milyon Zloti para cezası verilmesine karar verdi.

Gazprom’un liderliğindeki projenin fonlarının yarısı Alman Uniper ve BASF şirketleri ile İngiltere ve Hollanda menşeli Shell ve Avusturya menşeli OMV ve Engie şirketleri tarafından sağlanıyor. Polonya OMV’ye 88 milyon Zloti, Engie’ye ise 55,5 milyon Zloti ceza kestiğini açıkladı.

Kurum bu karar sonrası şirketlerin Kuzey Akım 2’yi finanse etme anlaşmalarına son vermeleri gerektiğini bildirdi.

Gazprom’dan yapılan açıklamada şirketin Polonya’daki tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal etmediği ve kararın temyiz edileceği belirtildi. UOKİK’in kararının yasallık, ölçülülük ve adil yargılama ilkesine uygun olmadığını kaydeden Gazprom, Polonya’nın bu “eşi benzeri olmayan miktarda cezası”nın ülkenin Kuzey Akım 2 projesinin uygulanmasına "her ne şekilde olursa olsun karşı çıkma arzusunun bir kanıtı" olduğunu bildirdi.

UOKİK son olarak Ağustos ayında Gazprom’a Kuzey Akım 2 projesinde işbirliği eksikliği gerekçesiyle 213 milyon Zloti para cezası vermişti.

UOKİK Başkanı Tomasz Chrostny yaptığı açıklamada Kuzey Akım 2’nin açılmasıyla Polonya’nın doğalgaz tedarikinin tehlikeye gireceğini, doğalgaz fiyatlarının artması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Chrostny “Bu yatırım projesinin tamamlanması sadece Polonya için değil diğer Avrupa devletleri için de Rus gazına ekonomik bağımlılığı artıracak” diye konuştu.