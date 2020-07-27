Polis ve sağcılardan Netanyahu karşıtı göstericilere saldırı

İsrail’de yolsuzluk suçlamaları ve koronavirüs krizini yönetmedeki yetersizliği nedeniyle Başbakan Netanyahu’nun istifasını talep eden ‘‘kara bayrak’’ gösterileri devam ediyor. Cumartesi günü Netanyahu’nın Balfour Sokağı’nda bulunan resmi ikametgâhının önünde bir araya gelen yaklaşık beş bin kişi, gece yarısı tazyikli su ve atlı birlikler kullanan İsrail polisi tarafından güç kullanılarak dağıtıldı.

Göstericiler polisin yanı sıra Netanyahu yanlısı sağcıların saldırılarına da maruz kaldı. Polis Tel Aviv’de göstericilere kimyasal madde püskürten bir kişiyi göz altına alınırken, saldırgan ifadesinde ülkenin sembollerine verilen zarara öfkelendiğini ve sosyal medyadaki paylaşımlardan etkilendiğini söyledi.

Bir başka Netanyahu destekçisi ise hükümet karşıtı bir göstericiyi boynundan bıçakla yaralama suçlamasıyla göz altına alındı. İsrail’in güneyinde yer alan Nir Am kentinde gerçekleşen saldırıda yaralanan Nir Sa’ar isimli İsrail vatandaşı, ailesiyle birlikte barışçıl bir gösteriye katıldığını, daha sonra 5 araba ile bölgeye gelen 15 kişinin etraflarını çevirerek kendilerine saldırdığını anlattı.

Kudüs’de de ise beş kişinin bir göstericiye saldırarak kırık bir şişe ile yaraladığı iddia edildi.

Gösterilerin liderlerinden Amir Haskel’in tutuklanmasının ardından şiddetlenen eylem dalgası İsrail’in pek çok kentine yayılırken, geçtiğimiz hafta içinde sağcı Netanyahu yanlılarının karşı gösteri ve saldırılarla sokağa inmeye başladığı belirtiliyor.

Netanyahu: Basın Bolşevik propagandanın aracı

Cumartesi gecesi düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısıysa 12 olarak açıklandı. Başbakan Netanyahu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Channel 12 News isimli basın kuruluşunu, gösterilere katılanların sayısını şişirmekle suçladı. Netanyahu televizyon kanalı için, ‘‘Sağcı hükümeti ve liderini indirmek isteyen anarşist solun propaganda aygıtı’’ ifadesini kullandı. Kanalın ateşe körükle gittiğini iddia eden Netanyahu, ‘‘Solcu gruplar tarafından örgütlenen ve finanse edilen siyasi protestolar. Bunlar şişirilmiş yalan haberler. Neredeyse bütün programları ve analizleri başbakana karşı küstahça bir Bolşevik propaganda için kullanılıyor’’ yorumunda bulundu.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana ise Cumartesi gecesi, hükümete karşı düzenlenen gösterilerin, koronavirüs pandemisi nedeniyle sayıca sınırlandırılması ve yerinin değiştirilerek daha açık bir alana alınması gerektiğini söyledi.