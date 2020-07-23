Patronlar muhalefeti geziyor: TÜSİAD'dan İYİP, HDP ve CHP ziyareti

Patron örgütü Türk Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD), muhalefet partilerini ziyaret etti. Önceki gün İYİP'i ziyaret eden TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve yönetim kurulu, dün de HDP ve CHP ile görüştü.

İlk görüşme İYİP'le

TÜSİAD yönetim kurulu ilk olarak İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. TÜSİAD'ın resmi internet sitesinde görüşmeye ilişkin ''Covid-19 sonrası toparlanma süreci kapsamında ülkemizin önündeki fırsatlar ele alındı. Normalleşme süreci bağlamında siyasi partilerimizin ekonomi programları başta olmak üzere öngördükleri programlar konusunda istişareler yapıldı'' ifadeleri yer aldı.

HDP adına Mithat Sancar ile görüştüler

TÜSİAD yönetim kurulu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı HDP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Görüşmede, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Erol Katırcıoğlu da yer aldı.

HDP'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ''Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Genel Merkezimize ziyarette bulundu. Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar tarafından kabul edilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, Yönetim Kurulu üyeleri Nüket Küçükel, Önder Sezgi, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilcisi Vekili Barış Urhan’dan oluşan heyet, Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan tarafından karşılandı. TÜSİAD ile görüşmeye Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan ve Milletvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Erol Katırcıoğlu katıldı. Görüşmede güncel gelişmeler ile Türkiye’nin ekonomik, siyasi durumu ele alınarak, siyasi partiler ve STK’ların sorumlulukları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu'' denildi.

Son olarak CHP ziyaret edildi

İYİP ve HDP'nin ardından TÜSİAD yönetim kurulunun son adresi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Görüşme sonrasında özel bir açıklama yapılmadı.