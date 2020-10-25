Pandemide milyarderlerin varlıkları 10,2 trilyon dolar oldu

İsviçre bankası UBS'nin bir raporu, milyarderlerin Covid-19 salgını sırasında "son derece iyi" iş çıkardıklarını ve krizin zirvesinde servetlerini çeyreklik bir artışla 10,2 trilyon dolara çıkardığını ortaya koydu.

Milyonlarca insan işini kaybedip ve hükümet planlarına ayak uydurmakta zorlanırken, milyarderler Nisan ayında 8 trilyon doları aşan servetlerini yüzde 27 arttırdı. Bu artış büyük ölçüde hükümetlerin patronlara verdiği "Covid yardımları" sayesinde oldu.

Dünyanın süper zenginleri şu anda Vanderbilts, Rockefellers ve Carnegies gibi ailelerin büyük servetleri kontrol ettiği 20. yüzyılın başındaki ABD Altın Çağı'ndan bu yana en büyük zenginlik yoğunluğuna sahip.

Yerküredeki en zengin kişi, Amazon kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un serveti bu yıl 74 milyar dolar artarak 189 milyar dolara ulaştı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk'un, servetiyse bu yıl 76 milyar dolar artarak 103 milyar dolara ulaştı.

Dalga geçiyorlar: 1 alıp, 10 binde 7 veriyorlar

UBS raporu, 209 milyarderin Covid-19 afet yardımında 7,2 milyar dolarlık bağış yapmayı kamuya taahhüt ettiğini belirtirken, rakamlar milyarderlerin servetinin sadece yüzde 0,07'sini temsil ediyor.

Sadece tüm milyarderların yüzde 10'undan azı herhangi bir şeye katkıda bulunmayı taahhüt ediyor.