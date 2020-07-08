Ayn Rand Enstitüsü'ne devlet destek kredisi

ABD'de liberalizm ve serbest piyasa ekonomisini savunan Ayn Rand Enstitüsü'ne devlet tarafından 1 milyon dolarlık destek kredisi (PPP) sağlandığı kaydedildi.

Trump yönetiminin yayınladığı verilere göre, Kaliforniya eyaletinin Santa Ana kentinde bulunan enstitü, söz konusu devlet desteğiyle 35 kişinin işten çıkarılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Tam adı Ayn Rand Enstitüsü: Objektivizmin İlerlemesi Merkezi olan enstitü, ismini aldığı Rus-Amerikalı Ayn Rand'ın ekonomide "bırakınız yapsınlar" prensiplerini savunuyor. Enstitünün internet sitesinde, enstitünün söz konusu prensip ve düşüncelerin etkili olduğu eğitim ve siyaset alanlarına yoğunlaştığı belirtiliyor.

"Bencillik Erdemi" ve "Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal" gibi kitapların yazarı olan Rand, "rasyonel kişisel çıkar" fikrini ve bireyin en yüksek ahlaki hedefinin bireysel mutluluğa erişmek olduğunu savunmasıyla biliniyor.

Rand, 1962'de yayınlanan bir makalesinde, 17. yüzyılda yaşayan Fransız patronlar için şu sözleri kullanmıştı:

"Onlar, hükümetin işletmelere yardım etme durumunun hükümetin işkence etmesi kadar korkunç bir şey olduğunu ve hükümetin ulusal zenginlik için yapacağı en iyi hizmetin bu zenginlikten elini eteğini çekmesi olduğunu biliyorlardı."