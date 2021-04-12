Orman yangınları önlenemiyor: Geçtiğimiz yıl 3 bin 339 yangın çıktı

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, orman yangınları ve bu yangınlarda tahrip olan alanların iyileştirilmelerine yönelik yapılan çalışmaların detaylarıyla açıklanması istemiyle soru önergesi verdi. Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında ülke genelinde 3 bin 399 adet orman yangını meydana geldiğini ve 20 bin 971 hektar orman alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Gürer’in 2015 ve 2019 yılları arasında ülkemizde gerçekleşen yangın sayısı ve bu yangınlar neticesinde zarar gören alanların miktarını sorduğu önergeye Bakan tarafından verilen yanıtta, 01 Ocak 2015 tarihinden 31 Aralık 2019 tarihini kapsayan 5 yıllık süreç zarfında da 12 bin 604 adet orman yangını neticesinde 41 bin 344 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtilmişti. Bakan’ın güncel olarak verdiği 2020 yılını kapsayan rakamlarda orman yangını sayısı önceki 5 yılın ortalamasına göre yüzde 34 artarken zarar gören alan miktarının ise yüzde 153 arttığı gözlendi.

Pakdemirli 'maddi kayıp bedeli'ne yanıt vermedi

Gürer tarafından 2020 yılında tarım alanlarında yaşanan yangınlardan dolayı ürün kaybı ve bu ürünlerin maddi kayıp bedelinin ne kadar olduğuna yönelik soruyu ise Bakan Pakdemirli yanıtsız bıraktı.

Orman yangınları nedeni ile zarar gören alanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda geçici işçi olarak görev alanların daimi işçi kadrosuna alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu ise Bakan Pakdemirli, “Orman yangınları nedeni ile zarar gören alanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda hem geçici işçi hem de daimi işçi çalışmaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüzde görevli geçici işçilerin, geçici işçi statüsünden sürekli işçi statüsüne geçirilmeleri kanuni bir düzenleme ile mümkündür" şeklinde cevapladı.

2016 yılından itibaren, orman yangını sonucu tahrip olan alanlar içerisinde, tekrardan ağaçlandırılan ancak verim alınamayan orman alanı miktarına ilişkin sorulan soruya cevap veren Pakdemirli, "2016 yılından itibaren orman yangını sonucu tahrip olan alanlar içerisinde, tekrar ağaçlandırılan ancak verim alınamayan orman alanı bulunmamaktadır" dedi.