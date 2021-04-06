Mobilya sektörü hammadde açığını orman talanından karşılıyor

Ülkemiz ormanlarından elde edilen odun üretimi resmi verilere göre 2002 yılında 13 milyon m³’lerden 2020 yılında 29 milyon m³’lere ulaştı. Resmi verilere dayanan odun üretimindeki bu artışın temelinde lif yonga levha üretiminde faaliyet gösteren firmaların patron örgütü olan MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) ve biyokütle enerjisi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların baskısı mevcut. Ve bu baskının 2017 yılında başlayan döviz kur dalgalanmalarıyla sistematik bir ormansızlaşma politikası haline geldiği görülüyor.

Kuruluşları itibariyle ithalata dayalı bu iki sektörün hammadde olarak kullandığı yakacak odun ve endüstriyel odun ithalat miktarları döviz kurunda başlayan dalgalanma ile yıllara göre azalma gösterirken sektörler bu hammadde açığını ülke ormanlarından kapatma yoluna girdi.

Odun İthalat miktarıhttps://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=23¶m…

Sektör hammadde açığını ekosistemi yok ederek karşılıyor

Orman Genel Müdürlüğü, sektörün hammadde açığını kapatmak için ormancılığa aykırı, orman ekosisteminin bütünlüğünü geri dönüşü imkansız şekilde yok ederek karşılamaya çalışıyor. 2002 yılında 8.005.138 m ³ olan endüstriyel odun üretimi 2020 yıl sonu itibariyle yıllık 24.751.066 m³ olurken, 2002 yılında 1.821.253 m³ olan lif-yonga odunu üretimi 2020 yıl sonu itibariyle 9.105.038 m³’e yükseldi.

Sektör yüksek odun hammaddesi ihtiyacını karşılamak adına 2021 yılında bioçeşitlilik ve ekosistemin zarar göreceği bilinmesine ve ilgili Milli Parklar Kanunu ve ilgili yönetmeliğine aykırı olarak koruma alanı niteliğindeki milli parklar da dahi odun üretimine gidiliyor. Köprülü Kanyon Milli Parkı’nda 9477 m³ , Termessos Milli Parkı’nda 176 m³ , Beyşehir Milli Parkı’nda 5.703 m³ , Kızıldağ Milli Parkı’nda 9.520 m³ ve Kovada Milli Parkı’nda 948 m³ yıllık odun üretimi için eta (yıllık kesim) verilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bahse konu sektörlerin direktifleri doğrultusunda personel istihdamından, ham madde kalitesine, orman yollarının bakımından, araç - gereç ekipman yenilenmesine kadar her konuda bir tür taşerona dönüştü.

OGM lif-yonga odunu – Endüstriyel odun üretimihttps://www.ogm.gov.tr/tr/ormanlarimiz/resmi-istatistikler

Tahsisli odun satışından en büyük payı alan firmalar şöyle:

Lif-yonga levha sektöründe:

YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİC.ANONİM ŞİRKETİ (Abdullah KİĞİLİ’NIN FİRMASI)

STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

AGT AĞAÇ SANAYİ VETİC.A.Ş.

TEVERPAN MDF LEVHA SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SAN.VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

ÇAMSAN ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Biokütle enerji sektöründe: