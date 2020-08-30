Ölüm verilerinde şüphe: Konya’da 15 Ağustos sonrası ölüm sayısı 1 yıl öncesinin 2,4 katı

Konya İl Sağlık İl Müdürü Dr Mehmet Koç 5 Ağustos tarihinde Şehir Hastanesi’nde yaptığı inceleme sırasında kentte artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek “Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez.” demişti.

Mehmet Koç’un bu açıklaması üzerine Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca twitterda Konya’daki yoğun bakım yataklarının doluluk oranıyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmış ve “Hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın.” ifadesini kullanmıştı.

Ancak e-devlet üzerinden ulaşılan Konya Büyükşehir Belediyeli mezarlık verileri Bakan’ı değil Sağlık Müdürü’nü haklı gösteren bir tablo ortaya koyuyor.

Nitekim Konya’da 2020 yılının 15 Ağustos sonrasına ait ölüm sayısı 2019 yılının aynı döneminin tam 2,4 katına ulaşmış durumda.

Bu veri Ağustos ayı başından itibaren Türkiye’de gerçek hasta ve ölüm sayılarının açıklanmadığını ileri sürenlerin iddialarını da destekler nitelikte.

Hatırlanacağı üzere Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki toplam ölüm sayısını 26 olarak bildirdiği 27 Ağustos için

Diyarbakır Tabip Odası yalnızca Gazi Yaşargil Hastanesi’nde 15 vatandaşın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuş ve vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesinin toplumu rehavete sürüklediği uyarısını yapmıştı.

Konya’da 2020 ve 2019 yılları 15 Ağustos sonrası ölüm sayıları