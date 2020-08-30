Ölüm verilerinde şüphe: Konya’da 15 Ağustos sonrası ölüm sayısı 1 yıl öncesinin 2,4 katı

Konya İl Sağlık İl Müdürü Dr Mehmet Koç 5 Ağustos tarihinde Şehir Hastanesi’nde yaptığı inceleme sırasında kentte artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti.

Haber Merkezi

Konya İl Sağlık İl Müdürü Dr Mehmet Koç 5 Ağustos tarihinde Şehir Hastanesi’nde yaptığı inceleme sırasında kentte artan Covid-19 vakalarına dikkat çekerek “Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez.” demişti.

Mehmet Koç’un bu açıklaması üzerine Sağlık Bakanı Dr Fahrettin Koca twitterda Konya’daki yoğun bakım yataklarının doluluk oranıyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalmış ve “Hastaneleri çaresiz gösterenlerin iddialarını dikkate almayın.” ifadesini kullanmıştı. 

Ancak e-devlet üzerinden ulaşılan Konya Büyükşehir Belediyeli mezarlık verileri Bakan’ı değil Sağlık Müdürü’nü haklı gösteren bir tablo ortaya koyuyor.

Nitekim Konya’da 2020 yılının 15 Ağustos sonrasına ait ölüm sayısı 2019 yılının aynı döneminin tam 2,4 katına ulaşmış durumda.

Bu veri Ağustos ayı başından itibaren Türkiye’de gerçek hasta ve ölüm sayılarının açıklanmadığını ileri sürenlerin iddialarını da destekler nitelikte.

Hatırlanacağı üzere Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki toplam ölüm sayısını 26 olarak bildirdiği 27 Ağustos için

Diyarbakır Tabip Odası yalnızca Gazi Yaşargil Hastanesi’nde 15 vatandaşın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuş ve vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesinin toplumu rehavete sürüklediği uyarısını yapmıştı.

Konya’da 2020 ve 2019 yılları 15 Ağustos sonrası ölüm sayıları

2019

2020

15 Ağustos

 15 27

16 Ağustos

 11 21

17 Ağustos

 11 20

18 Ağustos

 10 20

19 Ağustos

 15 38

20 Ağustos

 15 25

21 Ağustos

 12 28

22 Ağustos

 9 33

23 Ağustos

 13 30

24 Ağustos

 13 33

25 Ağustos

 12 30

26 Ağustos

 10 29

27 Ağustos

 30 13

Toplam

 160 384