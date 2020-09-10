Okyanus Koleji’nde hak gaspları

Özel okullarda yaşanan sorunların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde de sık sık hak gaspları ile gündeme gelen özel okullarda, okulların açılmasıyla ile birlikte yaşanılan sorunların da sayısı arttı. Bu defa Patronların Ensesindeyiz (PE) Ağı’na gelen ihbarların odağında Okyanus Koleji var.

Eğitimden turizme, lojistikten inşaata, tarım ve hayvancılıktan yayıncılığa kadar birçok alanda faaliyet yürüten Okyanus Holding’e bağlı Okyanus Koleji’nde çok fazla sorun yaşanıyor. Pandemi sürecinde online eğitime geçen ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan Okyanus Koleji yeni eğitim öğretim dönemine online ve yüz yüze eğitimlere başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 31 Ağustos’tan itibaren sadece 8 ve 12’nci sınıflar için yüz yüze destek kursu verileceğini açıklamasının ardından Okyanus Koleji’nde anaokullarında da yüz yüze eğitime başladığı bilgisine ulaşıldı. Velilere yeterli temizliğin yapıldığı ve hijyen kurallarına uyulduğu garantisi verilmesine rağmen anaokullarında bunun sağlanamadığı belirtiliyor. Öğretmenler maske ile derslere girip sosyal mesafe kuralına dikkat etseler de öğrencilerin yaş itibariyle bu kuralları uygulamakta büyük sorun yaşadığı dile getiriliyor. Bu durumu gizleyebilmek için temizlik görevlilerinin çalışma koşullarının oldukça zor hale getirildiği ifade ediliyor.

Bunların yanında okul bünyesinde ders saati başına ücret alan yetenek öğretmenlerinin, online ders veremeyecekleri gerekçesiyle işlerine son verildiği, işten çıkarma yasağı sebebiyle de öğretmenlerden istifa etmeleri istendiği PE’ye ulaşan bilgiler arasında. Yetenek dersi öğretmenlerinin sözleşmeleri yenilenmezken, kendilerine yüz yüze eğitim başladığında sözleşme yapılacağı dışında herhangi bir açıklama da yapılmış değil.

Öte yandan 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitimler başlamış durumda. Öğretmenler aynı gün içeresinde hem yüz yüze hem de online eğitim veriyor. Bu sebeple de okuldan ayrılmaları söz konusu olmuyor. Fakat kurumun öğretmenlerin sigortasını yatırırken derse girdikleri dakika üzerinden hesaplama yaptığı öğrenildi. O hafta anlatılan derslerin dakikaları saate çevrilerek öğretmenlerin çalıştıkları gün sayısı bulunuyor. Bu durum öğretmenler arasında tepki toplarken bunun kadrolu öğretmenler için hukuka aykırı bir uygulama olduğu dile getiriliyor. Üstelik derse hazırlık aşaması düşünüldüğünde, öğretmenlerin emeklerinin yok sayıldığı da ortaya çıkıyor. Öğretmenlerin, pandemi sürecinde de kısa çalışma ödeneği almalarına rağmen öğrenci kayıplarının olmadığını ve eğitime devam ettiklerini dile getirdikleri için mobbinge maruz kaldıkları iddialar arasında yer alıyor.

Eğitimde gerek kamu gerek özel okullarda yaşanan kaos göz önüne alındığında, Okyanus Koleji’nde hak gasplarının süreceğini tahmin etmek zor değil.

Haksızlığa uğrayan tüm öğretmen ve okul emekçileri, uğradıkları haksızlıkları Patronların Ensesindeyiz Ağı’na bildirebilirler.

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