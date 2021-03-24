NATO'nun Yugoslavya'ya karşı kanlı saldırısının 22. yılı

Bundan 22 yıl önce NATO egemen bir devlete karşı kanlı bir bombardıman başlattı. Yugoslavya'ya karşı başlatılan NATO bombardımanı BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını hiçe sayarak 24 Mart 1999 günü başlatılmıştı.

ABD güdümündeki NATO güçleri 78 gün boyunca 37 bin hava saldırısı düzenledi. NATO tarafından bu 78 gün boyuncu 89'u çocuk olmak üzere 2 binin üstünde sivil öldürüldü, 12 bin 500'ün üstünde sivilse yaralandı.

200 bin kişiyse evlerini terkederek göç etmek zorunda kaldı.

NATO güçleri sivil halka yönelik katliamı sırasında Irak'ta da yaptığı gibi zayıflatılmış uranyum yüklü bombaları kullandı. NATO'nun radyoaktif silahları sivil veya askeri hedef ayırt etmeksizin kitlesel bir şekilde kullandı.

Söz konusu zayıflatılmış uranyum bombardımanlarını takiben BM 2002 Mart'ında Sırbistan'daki yüksek rayoaktif kontaminasyon yaşandığını açıkladı. Radyoaktif silahların kullanımı su ve toprak kaynaklarının da geri döndürülemez bir şekilde kontamine olmasına neden oldu, bombardımandan kaynaklı olarak Sırbistan ve Karadağ'da hâlâ kanser vakaları yüksek miktarda seyrediyor.