ABD'nin Küba kararına yanıt: 'Terörist sizsiniz!'

ABD'nin Küba'yı hedef alan ve "teröre destek veren ülkeler" listesine alan kararına TKP'den yanıt geldi.

"Terörist sizsiniz!" başlıklı açıklamada, ABD Küba’yı alt edemedikçe çırpınıyor, çırpındıkça daha çok batıyor. Hangi haydutluğu yaparlarsa yapsınlar, Küba’yı terbiye etmeye güçleri yetmeyecek. 62 yıldır deviremediler, deviremeyecekler. Fidel’in ülkesi hiçbir baskıya olmadığı gibi buna da boyun eğmeyecektir. Dostları, Küba’ya şükranla, dayanışmayla, umutla sahip çıkacaktır. Ve bilsinler ki Küba’nın dostları sandıklarından çok daha fazladır" ifadesi kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Terörist sizsiniz!"

Yaşasın Küba!

Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!

ABD Dışişleri Bakanlığı dün itibariyle Küba’yı bir kez daha terörü destekleyen ülkeler listesine aldı. Trump yanlısı faşist güruhun çıkardığı rezalet yetmemiş gibi, ABD Başkanı’nın görevi bırakmasına birkaç gün kala hükümetin işgüzarlıkta sınır tanımadığı, bu kararla bir kez daha ispatlanmıştır.

Geçtiğimiz aylar boyunca tüm dünya koronavirüs pandemisi ile boğuşurken, Trump hükümeti bu koşulları fırsat bilip Küba’ya karşı ablukayı daha da sıkılaştıracak adımlar attı. Şovmen başkan ise görevdeki son haftalarını paralı ajanlarına Küba’da müsamereler yaptırarak ülkede iç karışıklık çıkarma çabasıyla geçirmekteydi. Şimdi son kozlarını oynama peşindeler.

Küba halkı tüm bu girişimlere karşı tavrını soğukkanlılığını koruyarak ve daha da kenetlenerek göstermiştir. Küba halkı uygardır, örgütlüdür, devrimcidir. Böyle olduğu için de tüm dünyada ABD’nin hiçbir zaman erişemeyeceği bir meşruiyete sahiptir.

ABD ise kendi halkı dahil dünyanın tüm halklara en çok kan kusturan ülkesidir. Yüz binlerce yoksul ABD yurttaşı salgında yok yere canını yitirmiş, yüzlercesi ırkçı saldırıların hedefi olmuştur. Dünyanın dört bir yanı ABD’nin cephanelikleriyle doludur. Japonya’yı, Yugoslavya’yı, Afganistan’ı, Suriye’yi, Akdeniz’i toplu mezarlığa çeviren ABD’dir, onun işbirlikçileridir, bizzat kendi elleriyle yarattığı katil sürüleridir. ABD iktidarı terörist arıyorsa onu kendi nüfus kütüğüne bakarak bulabilir.

Eli kanlı ABD yöneticilerinin giderayak ortaya attığı Küba’ya yönelik “terörü destekliyor” iftirasının hiçbir hükmü yoktur. ABD Küba’yı alt edemedikçe çırpınıyor, çırpındıkça daha çok batıyor. Hangi haydutluğu yaparlarsa yapsınlar, Küba’yı terbiye etmeye güçleri yetmeyecek. 62 yıldır deviremediler, deviremeyecekler.

Fidel’in ülkesi hiçbir baskıya olmadığı gibi buna da boyun eğmeyecektir. Dostları, Küba’ya şükranla, dayanışmayla, umutla sahip çıkacaktır. Ve bilsinler ki Küba’nın dostları sandıklarından çok daha fazladır.

İnsanı yaşatanlara, dört bir yana sağlık götürenlere selam olsun!

Yaşasın Küba!

Kahrolsun ABD emperyalizmi!

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite

12.01.2021