Miçotakis: İyon Denizi'nde karasularımızı 12 mil genişleteceğiz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, mecliste yaptığı konuşmada, hükümetin yakında İyon Denizi'nde ülke karasularının 6 ila 12 deniz mili genişletilmesine yönelik yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Ekathimerini'de yer alan habere göre, Miçotakis, söz konusu tasarıyla birlikte Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi 3. Maddesi kapsamında "vazgeçilemez egemenlik hakkı"nı kullanacağını belirtti.

Miçotakis, Yunanistan'ın BM Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında gelecekte başka deniz bölgelerinde de karasularını genişletebileceğini ve iki kıyı arasındaki mesafenin 24 milden az olduğu bölgelerde de hak talep edeceğini söyledi.

Türkiye, Yunanistan'ın doğuda buna benzer bir adım atması durumunda bunun bir savaş sebebi olacağına yönelik uyarıda bulunmuştu.

Miçotakis, karasuları sınırlarına ilişkin Mısır ve İtalya'yla yapılan anlaşmalar için "Büyük tarihi ve siyasi öneme sahip" yorumunda bulundu.

Yunanistan parlamentosu, söz konusu anlaşmaları yarın oylayacak.