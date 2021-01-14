Meral Akşener'den 'Ümit Özdağ' açıklaması: Çok manidar

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özdağ'ın ihraç kararının mahkemece iptal edilmesine ilişkin konuştu.

Akşener, "Anlaşılıyor ki partimizin sistemi içerisinde yargı çok hızlı çalıştı. Bu çok manidar. Yargı ile işi olan bütün vatandaşlar için de bu konuda örnek olur bu hızlı karar verme işlemi. Bu arada çok uzun süre dava açılmış ifadesi alınmamış başta ben olmak üzere arkadaşlarımız var. 5 yıldır bir davam var sürüyor. Darısı onun başına. İl Başkanımızın kendi kendine bir müracaatı var. Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş. O soruşturmanın da çok hızlı olabileceğine dair bir örnek bu. Çok ilginç geldi bize" ifadesini kullandı.