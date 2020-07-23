Memleketin dört bir yanından talancıların bozgun haberleri geliyor: Direnenler kazanıyor

Türkiye'nin farklı noktalarından doğayı talan etmek isteyen şirketlerin bozgun haberleri geliyor.

Topraklarını ve doğalarını sermayeye karşı savunan yurttaşlar ise kazanıyor.

İşte son günlerde 'Mücadele eden kazanır' dedirten haberler:

Havva Ana kazandı

Havva Ana olarak bildiğimiz Rabia Bekar'ın iş makinelerinin önüne geçerek sarf ettiği ''Devlet nedir? Devlet yok halk var. Kimdir devlet? Devlet bizim sayemizde devlettir. Ben halkım'' sözleriyle akıllara kazınan Yeşil Yol Projesi'ne ilişkin zafer niteliğinde bir karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 yılında onayladığı 'Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin planlama bölgesini etkileyen çevre düzeni planı revizyonunun' iptali ve yürütmesinin durdurulması davasında geçtiğimiz hafta karar açıklandı.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Karadeniz'deki 8 şehrin yaylalarını birleştirecek 2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol projesini, yaylaların varlığını yok edeceği gerekçesiyle durdurdu.

Danıştay verdiği kararda, ''Öngörülen yaylalar arası ulaşım koridorunun, kendi özgün koşulları ve doğal çevresi ile yayla yerleşmelerinin öne çıkmaları yerine, yaylanın tanımı ve niteliğine aykırı bir biçimde yaylalar arasında yatay bir ilişki yaratarak yayla yerleşmelerinin özgünlüklerinin zayıflamasına sebebiyet vereceği sonucuna ulaşılmıştır'' ifadelerini kullandı.

Sarıyazma isyanının zaferi

Rıfat Ilgaz'ın memleketi Cide'deki Loç Vadisi'ndeki OR-YA Elektrik tarafından yapılmak istenen HES projesi, bir kez daha duvara çarptı.

HES çalışmalarının ilk gününden itibaren projeye karşı çıkan halk, ÇED olumlu raporunu Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından iptal ettirmişti.

İdare Mahkemesi'nin kararı ile pes etmeyen talancı şirket, bu kez verilen kararın bozulması için konuyu Danıştay'a taşımıştı.

Ancak talancı şirketin iptal başvurusu Danıştay tarafından reddedildi. Danıştay'ın kararının ardından bir açıklama yapan Cide halkı, talancı şirketlere çağrıda bulunarak bir daha vadimize gelmeyin dedi ve ''Cide HES'in yanlış ve hukuksuz olduğunu 11 senede defalarca kez belgelerle ispat edilmiştir. Artık Cide HES gitti, Huzur geldi demek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sarıyazma isyanı bir kez daha kazandı.

Salihli'de direnen köylüler kazandı

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıbektaşlı Köyü'ne SANKO Enerji tarafından yapılmak istenen JES projesine Manisa Valiliği tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı verilmişti.

Valiliğin kararının iptali için yurttaşların açtığı dava, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görüldü.

Mahkemenin görevlendirdiği 5 kişilik bilirkişi heyetinin alanı incelemesinin ardından Manisa 2. İdare Mahkemesi valilik kararını iptal etti.

Böylece enerji patronları, Salihli'den de kovuldu.